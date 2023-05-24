Наоми Кэмпбелл показала идеальный брючный костюм оверсайз на лето 2023

Свой ансамбль Наоми дополнила белой рубашкой.

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Британская супермодель и икона моды не одного десятилетия Наоми Кэмпбелл, отпраздновавшая свой 53-й день рождения роскошной вечеринкой в Каннах, продолжает раздавать стиль, что называется. На своей странице в Instagram она поделилась парой снимков, на которых позирует в светло-коричневом брючном костюме оверсайз из рекламной кампании весенне-летней коллекции BOSS.

Образ модели дополнен белой элегантной рубашкой и солнцезащитными очками в белой оправе. При этом Наоми обошлась без дополнительных аксессуаров, акцентировав внимание на своем ансамбле.

На одном из снимков модель демонстрирует свое детское фото, сделанное задолго до того, как она стала королевой подиумов.

О том, что костюмы оверсайз будут популярны этим летом и обязательно должны быть в гардеробе каждой уважающей себя модницы, ранее в своих коллекциях показали многие модные дома. Красивые женские костюмы 2023-2024 года стали невероятно популярны в качестве альтернативы вечернему платью, позволяя создавать лаконичные и сдержанные образы для вечера, но в то же время привлекательные и элегантные. Их можно носить как с туфлями-лодочками или босоножками на шпильке, так и с кроссовками, чтобы добавить образу непринужденности.

В то же время никто не отменял деловой стиль, где такие костюмы – must-have сезона.

Ранее Фокус писал о том, что Наоми Кэмпбелл появилась в Каннах в золотом платье от BOSS, дополнив его элегантными украшениями.