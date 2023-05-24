Наоми Кэмпбелл отпраздновала день рождения в Каннах шикарной вечеринкой

Супермодели исполнилось 53 года, так что на вилле в Каннах она собрала самих близких друзей.

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Супермодель Наоми Кэмпбелл отпраздновала в Каннах свой 53-й день рождения. Наоми сделала перерыв в выходах на красную дорожку и собрала друзей на вилле Джулия. Об этом пишет People.

Вечеринка в ее честь была организована Даниэлем Гридером из Hugo Boss. Звездой вечера стала сама супермодель, которая несколько раз меняла наряды.

Сначала она появилась в золотом платье от BOSS, а также сверкающий браслет-манжету и серьги-подвески.

Наоми Кэмпбелл в золотом платье

После Кэмпбелл надела гладкое белое платье с асимметричным вырезом и кроссовки Nike.

Среди гостей на вечере в ее честь были Кейт Бекинсейл, Эшли Грэм, Ви из BTS, Пак Бо Гом, Лиса из BLACKPINK, Хелена Кристенсен, Ирина Шейк, Эдвард Эннинфул и многие другие.

Наоми Кэмпбелл с гостями вечеринки

Ранее в тот же день Наоми была замечена на огромной яхте со своей дочерью. Наоми часто говорит о ней в интервью, но до сих пор не сообщила, как ее зовут и кто отец ребенка. Журналисты уверены, что девочку родила суррогатная мать, так как Наоми не была беременна, и она сообщила в интервью, что это "ее ребенок" и она не удочерила ее.

Она призналась, что очень немногие из ее широкого круга друзей и членов семьи знали, что она планирует стать матерью.

Наоми Кэмпбелл с гостями вечеринки

"Я могу пересчитать по пальцам одной руки количество людей, которые знали, что она у меня была. Но она — самое большое благословение, которое я когда-либо могла себе представить. Это лучшее, что я когда-либо делала", — говорила супермодель.

В последние месяцы Наоми много путешествовала, но настаивает на том, что ее дочь не против перелетов.

"Мне повезло, что моя малышка любит путешествовать так же, как и я — без хныканья при взлете и посадке. Она хорошая девочка: очень хорошо спит, почти никогда не плачет", — рассказывала Наоми.

После прибытия в Канны, Наоми Кэмпбелл уже успела посетить несколько премьер. В том числе и показ нашумевшей исторической драмы с Джонни Деппом "Жанна Дюбарри".

Супермодель изумительно выглядела в струящемся серебристом платье и огромных солнцезащитных очках.