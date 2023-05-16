Наоми Кэмпбелл в платье с глубоким декольте появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля 2023

Супермодель приехала на премьеру фильма "Жанна Дюбарри".

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В Каннах стартовал 76-й по счету кинофестиваль и красная дорожка порадовала поклонников селебрити. Посмотреть новый фильм Джонни Деппа и Майвенн Ле Беско приехало очень много знаменитостей. И Наоми Кэмпбелл была среди них. Об этом пишет Daily Mail.

Супермодель обставила свое прибытие с шиком. Она появилась из автомобиля в блестящем платье с глубоким декольте и стильных солнцезащитных очках.

Наоми Кэмпбелл на красной дорожке Каннского кинофестиваля Фото: Getty Images

Наоми выбрала платье от Celine, созданное Эди Слиманом, дополнила образ серебристыми туфлями на платформе и бриллиантовыми украшениями, в том числе кольцом с крупным голубым камнем.

Драма эпохи Людовика XV "Жанна Дюбарри", в которой Джонни Депп играет главную роль, знаменует собой обновление его карьеры кино, ведь это первая роль Деппа после громкого судебного процесса по делу о клевете против его бывшей жены Эмбер Херд.

Каннский кинофестиваль продлится до 27 мая. И таблоиды уже предвкушают скандалы и зрелища.

Ведь оказалось, что режиссер фильма "Жанна Дюбарри" Майвенн Ле Беско плюнула в журналиста, который написал скандальную стать о ее бывшем муже Люке Бессоне.

А появление Джонни Деппа на красной дорожке стало для многих сюрпризом. Впрочем, его тепло поприветствовал легендарный актер Пьер Ришар и позировал вместе с ним перед началом фильма.

Джонни Депп и Пьер Ришар на красной дорожке Каннского кинофестиваля 2023 Фото: Getty Images

Сам актер несколько минут раздавал автографы и делал селфи с поклонниками, которые собрались у красной дорожки.

Также на Каннском кинофестивале 2023 покажут фильм "Индиана Джонс и Колесо судьбы" Джеймса Мангольда, а также картину "Убийцы цветочной луны".