Наомі Кемпбелл показала ідеальний штанний костюм оверсайз на літо 2023

Свій ансамбль Наомі доповнила білою сорочкою.

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Британська супермодель та ікона моди не одного десятиліття Наомі Кемпбелл, яка відсвяткувала свій 53-й день народження розкішною вечіркою в Каннах, продовжує, скажімо, роздавати стиль. На своїй сторінці в Instagram вона поділилася парою знімків, на яких позує в світло-коричневому штанному костюмі оверсайз із рекламної кампанії весняно-літньої колекції BOSS.

Образ моделі доповнений білою елегантною сорочкою та сонцезахисними окулярами в білій оправі. Водночас Наомі обійшлася без додаткових аксесуарів, акцентувавши увагу на своєму ансамблі.

На одному зі знімків модель демонструє своє дитяче фото, зроблене задовго до того, як вона стала королевою подіумів.

Про те, що костюми оверсайз будуть популярні цього літа й обов'язково повинні бути в гардеробі кожної модниці, яка поважає себе, раніше у своїх колекціях показали багато модних домів. Красиві жіночі костюми 2023-2024 року стали неймовірно популярними як альтернатива вечірній сукні, дозволяючи створювати лаконічні та стримані образи для вечора, але водночас привабливі й елегантні. Їх можна носити як із туфлями-човниками або босоніжками на шпильці, так і з кросівками, щоб додати образу невимушеності.

Водночас ніхто не скасовував діловий стиль, де такі костюми — must-have сезону.

Раніше Фокус писав про те, що Наомі Кемпбелл з'явилася в Каннах у золотій сукні від BOSS, доповнивши її елегантними прикрасами.