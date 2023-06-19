Наомі Кемпбелл привітала Пола Маккартні з 81-річчям (фото)

Зірковий дует відвідав концерт Бейонсе у Лондоні.

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53-річна британська супермодель Наомі Кемпбелл привітала з 81-м днем народження Пола Маккартні. Святковим знімком з легендарним музикантом зірка подіумів поділилася у своєму Instagram.

Наомі Кемпбелл та 81-річний засновник гурту "Beatles", сер Пол Маккартні відвідали нещодавній концерт Бейонсе у її довгоочікуваному турі "Renaissance".

Сер Пол був однією з багатьох зірок, помічених на шоу на стадіоні Тоттенхем Готспур, поряд із такими як Кріс Дженнер, Пріянка Чопра Джонас та інші.

Наомі поділилася знімком із зіркового шоу, на якому пара обіймалася для селфі.

У публікації на своїй сторінці в Instagram, яка відзначила 81-й день народження сера Пола, Наомі віддала данину "легенді" Полу та довела, що вік — це лише число, згадавши, як пара танцювала одне з одним під пісні Бейонсе.

"Ось так виглядає 81, Радісний, Щасливий і Коханий.. З днем народження, сер @paulmccartney, легенда, як весело стояти поруч з тобою, танцюючи під нашу Queen B @beyonce", — підписала вона пост.

Наомі Кемпбелл та Пол Маккартні

"Вау, він фанат Бейонсе, це круто 🩵🩵🩵", "І його волосся бездоганне!", "🌹З днем народження🌹 Сер Пол Маккартні. Дякуємо за всю прекрасну музику, яку ви нам дарували і будете дарувати ще довгі роки. Я люблю вас і світ любить вас😍", — коментують селфі знаменитостей користувачі мережі.

Пол Маккартні з колишньою дружиною Фото: Getty Images

Нагадаємо, Наомі Кемпбелл натякнула, хто є хресним батьком її доньки.

Також Фокус писав про останню пісню Beatles, яку дописав ШІ.