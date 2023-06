Змогли отримати голос Джона Леннона: Штучний інтелект дописав останню пісню The Beatles

Назву композиції тримають у секреті. Йдеться про запис, який передала Маккартні вдова Леннона Йоко Оно

Музикант Пол Маккартні розповів, що штучний інтелект дописав останню пісню гурту The Beatles, повідомляє The Guardian.

Маккартні використав спеціальну технологію, щоб отримати голос покійного колеги Джона Леннона зі старого демо. Композиція, назва якої залишається у секреті, вийде наприкінці року.

За даними ЗМІ, може йтися про один із записів на касеті з позначкою "Для Пола", яку передала Маккартні вдова Леннона Йоко Оно після смерті музиканта. Джерело припустило, що до випуску готується пісня про кохання Now and Then 1978 року.

The Beatles розпочали роботу над композицією в середині 1990-х, проте не змогли розібрати текст через погану якість запису. Маккартні повідомив, що пісня була відкладена, тому що Джордж Харрісон, соло-гітарист The Beatles, назвав її "нісенітницею" і відмовився працювати над нею.

Після цього Маккартні протягом багатьох років говорив про своє бажання випустити пісню, але його зупиняла відсутність технічної можливості зробити запис якіснішим.

