Мінкульт заборонив артистам виїжджати за кордон: вони критикують і погрожують судом (фото)

З 3 березня митцям не видаватимуть листи, які дозволяють виїжджати за кордон, в тому числі для проведення благодійних концертів. Український шоубізнес вже вибухнув критикою цього рішення.

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У Міністерстві культури та стратегічних комунікацій повідомили, що з 3 березня зупиняють видачу листів, за якими випускали за кордон митців і медійників. Рішення пояснили численними втечами з України цим шляхом. Фокус зібрав реакції продюсерів та артистів на таку звістку.

Pianoboy переносить тур

Соліст проєкту Pianoboy Дмитро Шуров заявив про "форс-мажор".

"Сьогодні змушені повідомити гірку новину. Наш із військовим скрипалем Мойсеєм Бондаренко спільний тур "Краще Що Є", який охоплював 16 міст Європи, вимушено переноситься через те, що Мінкульт не дав мені, як і багатьом іншим колегам, дозвіл на виізд з України", — повідомив він.

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Музикант зауважив, що йому шкода усіх, хто вклав сили у тур, та слухачів, які вже встигли купити квитки. Також він висловив жаль, що не привезе вчасно заробіток з благодійного туру, який мав витратити на тактичну медицину, і уточнив, що йдеться про приблизно мільйон гривень.

"Впевнені, що зможемо побачитись з вами трохи пізніше! Нові дати оголосимо, всі квитки дійсні", — додав Шуров.

Кумар пригрозив Мінкульт судом

Засновник львівського гурту 1914 Дмитро Кумар розповів, що вночі на 28 лютого він мав їхати у великий місячний тур Європою, звідки мав привезти "значну суму євро" на дрони, автівки й іншу допомогу Силам оборони. Він наголосив, що виїжджав з цією метою з України неодноразово і щоразу повертався з грошима для військових.

Музикант поскаржився, що у Мінкульті "слухавок ніхто не бере", а гаряча лінія скеровує на телефони, які не працюють, і людей, які нічим не можуть допомогти. Дозволу на виїзд гурт не отримав.

"Отак просто, без відмови, просто мовчать, футболять, ігнорують і все. І лише із інсайдерських джерел я дізнаюсь що у них там якісь свої внутрішні розборки з поліцією, якісь обшуки, міністр сидить на чемоданах і тд. А ми сидимо як ідіоти і чекаєм до останнього дозвіл, який вони нам мали відправити", — підкреслив Кумар.

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Він поділився, що для нього, людини з онкологією, "справа життя — це все". Окрім того, виступи давали можливість артисту допомагати армії та поширювати українські наративи. Він підкреслив, що гурт мав за три роки повномасштабної війни підтвердити довіру, однак в разі скасування туру його більше не існуватиме для промоутерів, організаторів тощо.

"Тобто по суті Мінкульт завершує нашу музичну кар'єру, яку ми будували 10 років всупереч, а не завдяки і аж ніяк не з допомогою Мінкульту", — заявив співак.

Він додав, що в той самий час російські гурти їздять у тури світом і виступають на великих майданчиках.

В іншій публікації Кумар запропонував підрахувати витрати гурту на скасований в останній момент тур:

мерч (футболки й піни спеціально для туру) — 5000 євро;

закупівля вінілових пластинок та CD-дисків у лейблу — понад 4000 євро;

техогляд та ремонт бусу — приблизно 2000 євро;

вже заброньовані готелі — приблизно 1000 євро;

переліт барабанщика та відправлення інструменту — приблизно 1000 євро;

музична підготовка — за "найскромнішими підрахунками" 12000 євро.

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Окрім того, організатори отримали гроші за передпродаж квитків, з яких заплатили 20% податку. Гурт не лише втрачає репутацію, але й має повернути кошти. За прогнозом музиканта, тепер з 1914 "жоден клуб не працюватиме". Також доведеться повертати гроші, які клуби сплатили організаторам (50% гонорару гурту), і з них теж сплачені податки.

"Вельмишановні Міністерство культури та стратегічних комунікацій України, чи готові ви нам відшкодувати наших прямих втрат 12 к євро, а також десятки тисяч євро втрат репутаційних та комерційних, якщо так — то це добре, ми одразу перекинемо ці гроші на ЗСУ як і планували. А якщо ні — то можливо ви готові відшкодувати це у судовому порядку?", — заявив Кумар.

Він додав, що виїзд митців офіційно зупиняють з 3 березня, а документи були подані 12 лютого.

Кондратюка цікавить доля Ziferblat

Український телеведучий та продюсер Ігор Кондратюк у коментарі "РБК-Україна" також розкритикував рішення Мінкульту, згадавши, зокрема, про переможців цьогорічного "Нацвідбору" Ziferblat.

"Що хлопці, які виграли національний відбір не поїдуть на конкурс Євробачення в Швейцарію? Що наші актори, режисера ти продюсери не зможуть їздити на кінофестивалі? А співаки — в закордонні концертні тури, з яких вони привозять достатньо вагомі донати на армію?", — сказав він.

Кондратюк поставив під сумнів те, що Україні не потрібна культурна дипломатія, коли світ "заморився" від війни та починає "плутати" жертву з агресором. Водночас він зауважив, що конкурувати з Росією у фінансуванні пропаганди Україна не може, тому має використовувати "якісні методи впливу". Як приклад продюсер згадав промову актора Олександра Рудинського на врученні премії BAFTA.

"А якщо хтось вважає, що неповернення митців (серед яких, безумовно, є повні громадянські пофігісти, які живуть за принципом "какаяразніца") — це критично для держави, то давайте заборонимо і партію "Слуга народу", депутат ВР з якої (Олександр, — ред.) Куницький виїхав за кордон і там залишився", — додав Кондратюк.

Горова виступила за баланс

Засновниця та CEO музичного лейбла Pomitni Ірина Горова пояснила, що заборона виїзду за кордон митцям — це не лише про скасовані гастролі та репутаційні, фінансові втрати, але й про втрату можливості формувати сприйняття України в світі.

"Причиною цієї заборони стали ті, хто виїжджає і не повертається, але страждають усі. І це дуже засмучує", — зауважила продюсерка.

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На її думку, Україна має шукати "баланс між безпекою держави та збереженням культурних мостів з міжнародною спільнотою". Горова додала, що стежитиме за ситуацією та сподіватиметься, що дієве рішення знайдеться.

Положинський перелічив 7 наслідків

Музикант і військовослужбовець Олександр Положинський пояснив, що фактична заборона для артистів на закордонні тури:

розчистить простір для менш популярних артистів з інших країн;

позбавить українців й іноземців, які живуть за кордоном, доступу до моральної підтримки й заохочення до підтримки;

суттєво зменшить матеріальну допомогу Силам оборони;

сформує негативний імідж через скасовані тури й невиконані зобов’язання;

обмежить можливості позитивного культурного впливу поза межами країни;

стимулює розвиток корупційних схем для виїзду;

додатково демотивує громадян й підіграє російським наративам.

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"Замість розробки системи підтримки та заохочення тих, хто активно гастролює на користь України та її Сил оборони, та механізмів покарання тих, хто порушує зобовʼязання вчасно повертатися в Україну після закінчення турів, вибрали найпростіший, але не наймудріший варіант", — підсумував Положинський.

Нагадаємо, у Державній прикордонній службі України повідомили, що з 27 лютого перетин кордону для чоловіків, які перевозять гуманітарні та медичні вантажі, відбуватиметься на загальних підставах. Відповідні зміни ухвалив Кабмін.