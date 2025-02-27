Митцям та журналістам з 3 березня заборонять виїзд з України: названо причини

Причиною призупинення стала велика кількість випадків, коли особи, що отримали дозвіл на виїзд за кордон під час воєнного стану, не поверталися в Україну у визначений термін.

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Міністерство культури та стратегічних комунікацій України з 3 березня 2025 року призупиняє видачу листів сприяння для виїзду військовозобов'язаних митців та медійників за кордон. Це рішення триватиме до моменту нормативно-правового врегулювання відповідного питання. Про це повідомили на сайті відомства.

"Через прогалини в національному законодавстві виникли численні випадки, коли особи, що отримали дозвіл Державної прикордонної служби для тимчасового виїзду за кордон за листом сприяння від Міністерства, не повернулися до України у встановлені терміни", — йдеться в повідомленні.

Щоб вирішити це питання відомство розробило проєкт змін до постанови Кабінету Міністрів "Про правила перетинання державного кордону громадянами України", який зараз перебуває на етапі погодження. Зміни передбачають визначення чітких вимог для надання листів сприяння чоловікам призовного віку, які працюють у сфері культури, інформаційної безпеки, стратегічних комунікацій та медіа.

"В зв’язку з цим з 3 березня 2025 року і до нормативно-правового врегулювання цього питання міністерство призупиняє видачу листів сприяння до Державної прикордонної служби України щодо виїзду зазначеної категорії осіб за межі державного кордону", – додали у відомстві.

Зараз Мінкульт працює над усуненням зазначеної юридичної неврегульованості.

Нагадаємо, що тренер збірної з тенісу Олександр Томарев, відповідальний за повернення команди додому з Australian Open 2024, після завершення збору не приїхав в Україну та працював у команді росіянки.

Раніше стало відомо, що щонайменше двоє гравців з полтавської "Решетилівки" не повернулись в Україну після матчу. За словами спортсменів, на це рішення вплинули як проблеми в клубі, так і відключення світла й повітряні тривоги під час тренувань.