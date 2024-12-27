Тренер збірної України з тенісу не повернувся в країну та працює з росіянами, — ЗМІ

В ЗМІ зазначають, що тренер близько року живе за кордоном та навіть встиг попрацювати в команді росіян. Однак в Мінспорту цей факт заперечили та додали, що всі члени делегації повернулись додому

Related video

Тренер збірної з тенісу Олександр Томарев, відповідальний за повернення команди додому з Australian Open 2024, після завершення збору не приїхав в Україну та працював у команді росіянки. Про це повідомляє Tribuna.com.

Наказом Міністерства молоді та спорту України Олександр Томарев був призначений відповідальним за забезпечення участі спортсменів і за повернення офіційної делегації національної збірної команди з тенісу в Україну. На чолі делегації на Australian Open 6 січня він залишив країну. Змагальний збір тривав з 6 січня до 2 лютого.

Після завершення змагального збору тренер не повернувся до України. Пізніше він ще два рази потрапив до складу збірної України з тенісу на збори – з 28 лютого до 5 квітня у США та з 16 квітня до 18 травня в Польщі.

Згодом він шукав фінансові програми підтримки для біженців з України. Олександр Томарев також працював у команді нейтральної тенісистки з російським паспортом Дар'ї Касаткіної. Це відбулось у жовтні 2024 року на турнірі WTA в Ухані (Китай).

"Члени делегації, які виїжджали за кордон відповідно до особистих розписок про повернення в Україну, повернулися в Україну. Необхідні звіти та висновки щодо результатів участі у змаганні були надані у строк", — таким чином прокоментували ситуацію в Мінспорту.

Нагадаємо, в четвер, 21 листопада стало відомо, що щонайменше двоє гравців з полтавської "Решетилівки" не повернулись в Україну після матчу. Згодом вони пояснили свій крок. За словами спортсменів, на це рішення вплинули як проблеми в клубі, так і відключення світла й повітряні тривоги під час тренувань.