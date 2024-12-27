Тренер сборной Украины по теннису не вернулся в страну и работает с россиянами, — СМИ

В СМИ отмечают, что тренер около года живет за границей и даже успел поработать в команде россиян. Однако в Минспорта этот факт опровергли и добавили, что все члены делегации вернулись домой

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Тренер сборной по теннису Александр Томарев, ответственный за возвращение команды домой с Australian Open 2024, после завершения сбора не приехал в Украину и работал в команде россиянки. Об этом сообщает Tribuna.com.

Приказом Министерства молодежи и спорта Украины Александр Томарев был назначен ответственным за обеспечение участия спортсменов и за возвращение официальной делегации национальной сборной команды по теннису в Украину. Во главе делегации на Australian Open 6 января он покинул страну. Соревновательный сбор длился с 6 января по 2 февраля.

После завершения соревновательного сбора тренер не вернулся в Украину. Позже он еще два раза попал в состав сборной Украины по теннису на сборы — с 28 февраля по 5 апреля в США и с 16 апреля по 18 мая в Польше.

Впоследствии он искал финансовые программы поддержки для беженцев из Украины. Александр Томарев также работал в команде нейтральной теннисистки с российским паспортом Дарьи Касаткиной. Это произошло в октябре 2024 года на турнире WTA в Ухане (Китай).

"Члены делегации, которые выезжали за границу в соответствии с личными расписками о возвращении в Украину, вернулись в Украину. Необходимые отчеты и выводы о результатах участия в соревновании были предоставлены в срок", — таким образом прокомментировали ситуацию в Минспорта.

Напомним, в четверг, 21 ноября стало известно, что по меньшей мере двое игроков из полтавской "Решетиловки" не вернулись в Украину после матча. Впоследствии они объяснили свой шаг. По словам спортсменов, на это решение повлияли как проблемы в клубе, так и отключение света и воздушные тревоги во время тренировок.