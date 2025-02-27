Художникам и журналистам с 3 марта запретят выезд из Украины: названы причины

Причиной приостановления стало большое количество случаев, когда лица, получившие разрешение на выезд за границу во время военного положения, не возвращались в Украину в определенный срок.

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Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины с 3 марта 2025 года приостанавливает выдачу писем содействия для выезда военнообязанных художников и медийщиков за границу. Это решение продлится до момента нормативно-правового урегулирования соответствующего вопроса. Об этом сообщили на сайте ведомства.

"Из-за пробелов в национальном законодательстве возникли многочисленные случаи, когда лица, получившие разрешение Государственной пограничной службы для временного выезда за границу по письму содействия от Министерства, не вернулись в Украину в установленные сроки", — говорится в сообщении.

Чтобы решить этот вопрос ведомство разработало проект изменений в постановление Кабинета Министров "О правилах пересечения государственной границы гражданами Украины", который сейчас находится на этапе согласования. Изменения предусматривают определение четких требований для предоставления писем содействия мужчинам призывного возраста, которые работают в сфере культуры, информационной безопасности, стратегических коммуникаций и медиа.

"В связи с этим с 3 марта 2025 года и до нормативно-правового урегулирования этого вопроса министерство приостанавливает выдачу писем содействия в Государственную пограничную службу Украины относительно выезда указанной категории лиц за пределы государственной границы", — добавили в ведомстве.

Сейчас Минкульт работает над устранением указанной юридической неурегулированности.

Напомним, что тренер сборной по теннису Александр Томарев, ответственный за возвращение команды домой с Australian Open 2024, после завершения сбора не приехал в Украину и работал в команде россиянки.

Ранее стало известно, что по меньшей мере двое игроков из полтавской "Решетиловки" не вернулись в Украину после матча. По словам спортсменов, на это решение повлияли как проблемы в клубе, так и отключение света и воздушные тревоги во время тренировок.