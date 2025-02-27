Уряд змінив правила перетину кордону для водіїв з "гуманітаркою": деталі

Зміни торкнулися водіїв віком від 18 до 60 років, які перевозять медичні, гуманітарні та вантажі для потреб Збройних сил.

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Від 27 лютого перетин кордону для чоловіків з України, які перевозять гуманітарні та медичні вантажі, відбуватиметься на загальних підставах. Відповідні зміни ухвалив Кабінет міністрів, повідомляють у Державній прикордонній службі України.

Постанова Кабміну від 25.02.2025 № 213 "Про внесення зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами України" набула чинності 27 лютого. Згідно з нею під час дії воєнного стану чоловіків віком від 18 до 60 років, що перевозять медичні вантажі та гуманітарну допомогу, пропускатимуть через кордон на загальних підставах.

Раніше рішення про виїзд з України водіїв автомобілів, які перевозять вантажі для потреб Збройних сил, медичного та гуманітарного призначення ухвалювали Міністерство розвитку громад та територій України або обласні чи Київська міська військова адміністрація за наявності обґрунтування щодо обсягів вантажів та кількості транспортних засобів, необхідних для їх перевезення. Новою постановою Уряд прибрав із законодавства цю норму.

Нагадаємо, 17 лютого ЗМІ писали, що чоловіки з інвалідністю 2 групи можуть виїхати за кордон за наявності відповідних документів.

Фокус 11 лютого із посиланням на юриста Владислава Дерія розповідав, за яких умов тимчасово непридатні українці мають право перетинати кордон у 2025 році.

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