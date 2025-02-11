Тимчасово непридатні українці можуть виїжджати за кордон: юрист розкрив одну умову

Визнані тимчасово непридатними військовозобов’язані мають право на перетин кордону попри оголошену мобілізацію. Однак така опція доступна не усім.

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Визнані тимчасово непридатними до служби українці можуть виїхати за кордон під час мобілізації 2025, але є нюанс. Про це на порталі "Юристи.UA" розповів юрист Владислав Дерій.

Хто може виїхати з України попри мобілізацію 2025

Відповідно до Правил перетинання державного кордону громадянами України під час воєнного стану виїжджати з країни можуть військовозобов’язані, які не підлягають призову. Водночас згідно з законом "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" призову не підлягають ті, хто має інвалідність або був визнаний ВЛК тимчасово непридатним (на термін 6-12 місяців).

Тобто щоб виїхати за кордон, тимчасова придатність має бути встановлена на термін від пів року до року. Це має підтверджувати висновок ВЛК.

Які документи потрібні для перетину кордону

Відповідно до Порядку проведення призову під час мобілізації, прикордонники мають право вимагати у чоловіків віком 18-60 років військово-облікові документи.

Загалом при собі потрібно мати:

закордонний паспорт;

військово-обліковий документ зі штрихкодом, як альтернатива — е-ВОД у "Резерв+" або "Дія";

довідку із зазначенням терміну відстрочки за формою, визначеною у додатку 6 постанови КМУ 560 (або Е-ВОД з "Резерв+" із вказаною відстрочкою);

висновок ВЛК про тимчасову непридатність на термін 6-12 місяців, затверджену обласною комісією.

Кому відмовлять у виїзді через мобілізацію 2025

Прикордонники можуть відмовити у перетині кордону з двох причин:

термін тимчасової непридатності становить менш ніж 6 місяців;

відстрочка не була оформлена.

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