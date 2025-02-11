Временно непригодные украинцы могут выезжать за границу: юрист раскрыл одно условие

Признанные временно непригодными военнообязанные имеют право на пересечение границы несмотря на объявленную мобилизацию. Однако такая опция доступна не всем.

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Признанные временно непригодными к службе украинцы могут выехать за границу во время мобилизации 2025, но есть нюанс. Об этом на портале "Юристы.UA" рассказал юрист Владислав Дерий.

Кто может уехать из Украины несмотря на мобилизацию 2025

В соответствии с Правилами пересечения государственной границы гражданами Украины во время военного положения выезжать из страны могут военнообязанные, которые не подлежат призыву. В то же время согласно закону "О мобилизационной подготовке и мобилизации" призыву не подлежат те, кто имеет инвалидность или был признан ВВК временно непригодным (на срок 6-12 месяцев).

То есть чтобы выехать за границу, временная пригодность должна быть установлена на срок от полугода до года. Это должно подтверждать заключение ВВК.

Какие документы нужны для пересечения границы

В соответствии с Порядком проведения призыва по мобилизации, пограничники имеют право требовать у мужчин в возрасте 18-60 лет военно-учетные документы.

В общем при себе нужно иметь:

заграничный паспорт;

военно-учетный документ со штрихкодом, как альтернатива — е-ВУД в "Резерв+" или "Дія";

справку с указанием срока отсрочки по форме, определенной в приложении 6 постановления КМУ 560 (или Е-ВОД с "Резерв+" с указанной отсрочкой);

заключение ВВК о временной непригодности на срок 6-12 месяцев, утвержденное областной комиссией.

Кому откажут в выезде из-за мобилизации 2025

Пограничники могут отказать в пересечении границы по двум причинам:

срок временной непригодности составляет менее 6 месяцев;

отсрочка не была оформлена.

Напомним, юристы объяснили, могут ли мобилизовать мужчину, который не служил ранее в армии.

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