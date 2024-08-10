Может ли получить бронирование гражданин с временной непригодностью: что ответил юрист

Не все граждане, которые имеют статус временно непригодных, имеют право на отсрочку от мобилизации, пояснил юрист. С другой стороны, они могут получить защиту, если будут иметь бронь от предприятия.

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Военнообязанные украинцы могут получить бронирование от мобилизации, если они работают на предприятиях, которые Министерство экономики признало критически важными. Некоторые из мужчин этой категории получили заключение военно-врачебной комиссии о временной непригодности для службы. Возможно ли оформить бронь в таком случае, адвокат Юрий Айвазян объяснил на портале "Юристи.UA".

8 августа на юридическом портале появился вопрос от пользователя Александра из Чернигова. Мужчина интересовался, сохранится ли возможность бронирования от мобилизации, если он имеет заключение о временной непригодности. В заметке указано, что такой статус он будет иметь два месяца. Также он уточнил, что с военным учетом у него все в порядке — он вовремя обновил данные, имеет действующий военный документ.

Айвазян, отвечая на вопрос, ссылался на статью 23 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Он прояснил два пункта. Во-первых, временная непригодность на два месяца — это не основание для отсрочки. Во-вторых, мужчина действительно имеет право на бронирование: решение медкомиссии его в этом не ограничивает.

В тексте закона можно отыскать пункт, который касается ситуации, описанной Александром. В ст. 23 упоминают временно непригодных — они имеют право на отсрочку, если есть срок 6-12 месяцев ограничений по состоянию здоровья. Также указывается, что забронированных не призывают в армию и они находятся на спецучете.

Мобилизация в Украине — детали предоставления отсрочки для временно непригодных Фото: Скриншот

Бронирование от мобилизации — детали

Отметим, Фокус рассказывал детали процедуры бронирования от мобилизации, описанную в Постановлении №76 Кабинета Министров от 23 января 2023 года и в Постановлении №560 от 5 июня 2024 года. В нормативно-правовых актах указывается, что процедура начинается на предприятии, которое является критически важным для экономики государства, отдельного региона или армии. При этом указано, что для некоторых категорий учитывают экономические показатели — например, отсутствие налоговой задолженности и уровень зарплат, не менее чем средняя по региону. Представитель компании составляет заявление в Министерство экономики, где обосновывает потребность в бронировании и предоставляет список граждан, которых хотели бы защитить от призыва. Следующий шаг — решение чиновников и военного командования, и соответствующая информация поступает в Генштаб ВСУ.

Последний шаг бронирования облегчился, начиная с 17 июля 2024 года. Как пояснили в Минобороны, заработала особая функция в сервисе государственных услуг "Дія". Представитель компании теперь может самостоятельно дистанционно внести список лиц, которых планируют защитить от мобилизации: идти в терцентры комплектования не нужно.

Напоминаем, 10 августа в СМИ привели объяснения адвоката по мобилизации лиц, имеющих бронирование.