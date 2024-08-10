Мобилизуют несмотря на бронирование: как подтвердить отсрочку в ТЦК, — адвокат

Граждане с отсрочкой имеют семь дней, чтобы терцентрам комплектования лично предоставить данные о своем статусе. Если этого не сделать, есть риск оказаться в армии и заплатить штраф 17 тыс. грн.

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Украинские военкоматы не успевают обновлять данные в государственном реестре "Оберіг". Вследствие этого некоторые военнообязанные с бронированием оказываются в армии после контакта с работниками территориального центра комплектования (ТЦК). Как правильно действовать, если есть отсрочка от призыва, адвокат Тамила Алексик объяснила ТСН.

Бронирование при мобилизации в Украине

Алексик рассказала историю об украинце, который имел бронь от предприятия, но оказался в армии из-за того, что о нем не было данных в системе "Оберіг". По ее словам, это произошло из-за отсутствия информации в реестре, куда почему-то стали еще медленнее вносить данные о броне. Адвокат прояснила несколько пунктов, которые следует помнить военнообязанным украинцам.

После того, как Министерство экономики и Генштаб ВСУ согласовали бронирование определенного гражданина, списки лиц с отсрочкой поступают в ТЦК. Военкоматы должны внести соответствующие данные в "Оберіг". В то же время военнообязанные с бронированием в течение семи дней должны лично явиться в терцентр комплектования, чтобы сообщить об изменении статуса. При этом они должны иметь документы, подтверждающие отсрочку, и написать заявление, чтобы их приняли во внимание. Информацию о бронировании может предоставить и специальный уполномоченный представитель предприятия. В таком случае можно и не идти в ТЦК лично, но следует проверить, изменился ли статус в реестре "Оберіг". Еще один способ отправить данные о бронировании — по почте или курьером. При этом дата отправки должна укладываться в семь дней. Получив заявление от гражданина, ТЦК вносит данные о спецучете и тогда появляется защита от призыва. Важно принести данные об отсрочке до того, как гражданин окажется в статусе военного, отметила адвокат. Поскольку после того, как мужчина находится на службе, его не отпустят из воинской части, а решить что-то в досудебном порядке "уже нельзя".

Собеседница журналистов объяснила, что описанную процедуру должны выполнять граждане со всеми видами отсрочки, а не только забронированные. При этом она ссылается на Положение о воинском учете, утвержденное Кабинетом Министров. Именно этим документом руководствуются суды, когда, например, принимают решения по соответствующим судебным искам.

Какое наказание за неуведомление об отсрочке?

Адвокат отметила, что ТЦК могут оформить штраф за нарушение правил воинского учета, если гражданин не сообщит об изменении своего статуса. Наказание за такое правонарушение — штраф от 17 до 25,5 тыс. грн.

Как оформляется отсрочка при бронировании

Отметим, ранее Фокус писал о процедуре оформления бронирования. На первом этапе предприятие, которое является критически важным для региона, экономики или армии, обращается в Минэкономики с соответствующим заявлением и списком. После этого принимается решение о защите работников, и компания идет в ТЦК с бумажными списками и документами. С 17 июля процедура упростилась благодаря новому сервису на портале государственных услуг "Дія". Благодаря новации представители компаний получили возможность самостоятельно вносить списки после соответствующего согласования Минэкономики.

Напоминаем, 8 августа в СМИ рассказали о гражданине, который имел отсрочку, но оказался в армии после иска к ТЦК: судьи объяснили, почему приняли такое решение.