Чи може отримати бронювання громадянин з тимчасовою непридатністю: що відповів юрист

Не усі громадяни, які мають статус тимчасово непридатних, мають право на відстрочку від мобілізації, пояснив юрист. З іншого боку, вони можуть отримати захист, якщо матимуть бронь від підприємства.

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Військовозобов'язані українці можуть отримати бронювання від мобілізації, якщо вони працюють на підприємствах, які Міністерство економіки визнало критично-важливими. Дехто з чоловіків цієї категорії отримав висновок військово-лікарської комісії про тимчасову непридатність для служби. Чи можливо оформити бронь у такому випадку, адвокат Юрій Айвазян пояснив на порталі "Юристи.UA".

8 серпня на юридичному порталі з'явилось питання від користувача Олександра з Чернігова. Чоловік цікавився, чи збережеться можливість бронювання від мобілізації, якщо він має висновок про тимчасову непридатність. У дописі вказано, що такий статус він матиме два місяці. Також він уточнив, що з військовим обліком у нього все гаразд — від вчасно оновив дані, має чинний військових документ.

Айвазян, даючи відповідь на питання, посилався на статтю 23 закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Він прояснив два пункти. По-перше, тимчасова непридатність на два місяці — це не підстава для відстрочки. По-друге, чоловік дійсно має право на бронювання: рішення медкомісії його в цьому не обмежує.

У тексті закону можна відшукати пункт, який стосується ситуації, описаної Олександром. У ст. 23 згадують тимчасово непридатних — вони мають право на відстрочку, якщо є термін 6-12 місяців обмежень за станом здоров'я. Також вказується, що заброньованих не призивають в армію і вони перебувають на спецобліку.

Мобілізація в Україні - деталі надання відстрочки для тимчасово непридатних Фото: Скриншот

Бронювання від мобілізації — деталі

Зазначимо, Фокус розповідав деталі процедури бронювання від мобілізації, описану у Постанові №76 Кабінету Міністрів від 23 січня 2023 року та у Постанові №560 від 5 червня 2024 року. У нормативно-правових актах вказується, що процедура починається на підприємстві, яке є критично-важливим для економіки держави, окремого регіону чи армії. При цьому вказано, що для деяких категорій враховують економічні показники — наприклад, відсутність податкової заборгованості та рівень зарплат, не менший ніж середня по регіону. Представник компанії складає заяву в Міністерство економіки, де обґрунтовує потребу у бронюванні і надає список громадян, яких хотіли б захистити від призову. Наступний крок — рішення урядовців та військового командування, і відповідна інформація надходить у Генштаб ЗСУ.

Останній крок бронювання полегшився, починаючи з 17 липня 2024 року. Як пояснили в Міноборони, запрацювала особлива функція у сервісі державних послуг "Дія". Представник компанії тепер може самостійно дистанційно внести список осіб, яких планують захистити від мобілізації: іти у терцентри комплектування не потрібно.

Нагадуємо, 10 серпня у ЗМІ навели пояснення адвокатки щодо мобілізації осіб, які мають бронювання.