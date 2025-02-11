Могут ли мобилизовать тех, кто не проходил срочную службу: юрист дала четкий ответ

Юристы отмечают, что перед направлением лица на фронт военнообязанный должен пройти соответствующую подготовку или переобучение в специальных учебных центрах.

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В условиях военного положения и всеобщей мобилизации в Украине призыву подлежат военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет. Согласно действующему законодательству, мобилизовать могут всех граждан, которые не имеют правовых оснований для отсрочки. При этом факте, что лицо ранее не служило в армии, не является препятствием для его мобилизации, рассказывают юристы юридической компании "Приходько и партнеры".

Специалисты отмечают, что такие граждане также подлежат мобилизации в ряды Вооруженных сил Украины. Однако их не имеют права сразу отправить на фронт.

Однако в таких случаях перед отправкой в воинские части они обязательно должны проходить соответствующую подготовку или переобучение в специальных учебных центрах. Именно в центре происходит подготовка лица к отправке в воинскую часть, время которой зависит от конкретной специальности.

В центрах военнообязанные должны получить навыки надлежащей подготовки. Только в этом случае их могут отправлять на фронт.

Напомним, что 10 февраля Министерство обороны Украины Минобороны новую редакцию программы базовой военной подготовки. Теперь БЗВП включает так называемый "нулевой день", для адаптации новобранцев к военной среде. Также усиливается психологическая подготовка — бойцы будут работать над устойчивостью к стрессу с помощью VR-тренажеров.

Добавим, что с 1 декабря 2024 года в Украине вступили в силу обновленные правила экономического бронирования работников от мобилизации. Предприятия, у которых срок действия статуса критически важных завершился 30 ноября, должны до 28 февраля 2025 года подтвердить соответствие новым критериям.