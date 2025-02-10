Обновленные правила бронирования работников от мобилизации: что изменится после 28 февраля

С 1 марта для бронирования работников от мобилизации предприятия должны соответствовать двум обязательным критериям и еще одному дополнительному на выбор. Контроль соответствия этим требованиям будет осуществляться ежемесячно.

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С 1 декабря 2024 года в Украине вступили в силу обновленные правила экономического бронирования работников от мобилизации. Предприятия, у которых срок действия статуса критически важных завершился 30 ноября, должны до 28 февраля 2025 года подтвердить соответствие новым критериям. Об этом сообщали в Министерстве цифровой трансформации.

Основные изменения в правилах бронирования

Отныне компании, которые хотят забронировать своих работников, должны соответствовать двум обязательным критериям и еще одному дополнительному на выбор. Соответствие этим требованиям будет контролироваться ежемесячно.

Обязательные критерии:

Средняя зарплата на предприятии должна быть не менее 2,5 минимальной заработной платы, то есть не менее 20 тысяч гривен. Заработная плата работника, которого бронируют, также должна быть не ниже 2,5 минимальной зарплаты.

Отсутствие задолженности по уплате налогов.

Третий критерий предприятие выбирает самостоятельно из перечня, указанного в постановлении №76 или в соответствующих региональных или отраслевых критериях.

Среди дополнительных критериев:

Уплата налогов и сборов более 1,5 млн евро в год (эквивалент в гривнах по курсу НБУ).

Валютные поступления более 32 млн евро в год, кроме займов и кредитов.

Стратегическое значение для государства (определено в перечне стратегических объектов).

Важное значение для определенной отрасли экономики или потребностей территориальной общины.

Уровень средней заработной платы не ниже среднего по региону за IV квартал 2021 года для коммунальных предприятий.

Статус резидента Дія.City.

Кто может воспользоваться бронированием

Право на бронирование военнообязанных работников имеют:

органы государственной власти и местного самоуправления;

предприятия, выполняющие государственные оборонные заказы — например, поставки техники или других ресурсов.

критически важные предприятия для экономики или жизнедеятельности населения — энергетика, коммунальные услуги, продовольственная промышленность и т.д.

Как подать заявку

С 1 декабря 2024 года бронирование работников критических предприятий осуществляется исключительно через портал "Дія". Компании, которые подтвердили свой статус критически важных, с 22 января до 1 марта 2025 года могут подавать списки на бронирование. Заявки будут рассматриваться в течение одного дня.

Напомним, 2 февраля Фокус писал о двух категориях граждан, которые получили право на бронирование.