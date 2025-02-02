Право на бронирование получили еще две категории населения: кто к ним относится

Отныне 100% этих категорий населения будут иметь бронирование от мобилизации, и Фокус рассказывает, кто к ним относится.

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В период военного положения и мобилизации в Украине некоторые категории населения имеют право на бронирование от мобилизации. Недавно его получили еще две категории работников. Отныне подлежат бронированию все медицинские работники. Кроме того, прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Соответствующие изменения внесены постановлением Кабинета Министров № 36 от 14.01.2025 года "Некоторые вопросы бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время". Фокус рассказывает, кто отныне имеет право на бронирование от мобилизации.

Бронирование всех медицинских работников

В частности, Правительство приняло решение о бронировании всех медицинских работников при условии, что в соответствующих учреждениях они работают по основному месту работы. К ним относятся медики:

учреждений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности;

учреждений общественного здоровья;

учреждений, осуществляющих деятельность по судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертиз;

центров крови.

Прокуроры САП подлежат бронированию: что известно

Нормативно-правовым актом отмечается, что прокуроры САП подлежат бронированию. Отныне эта 100% этой категории населения имеют право на бронь.

"Количество военнообязанных, занимающих должности в Обществе Красного Креста Украины, других украинских неправительственных организациях, которые реализуют гуманитарные проекты за средства международных партнеров, по перечню, утвержденному Минразвития, должно составлять не более 50 процентов общего количества военнообязанных работников", — отмечается в Порядке бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время.

Напомним, что в Украине обновили правила мобилизации. Теперь военнообязанных можно сразу отправить на медосмотр.

Кроме этого, по словам народного депутата Дмитрия Кисилевского, в Украине изменятся правила бронирования от всеобщей мобилизации в ВСУ с 1 марта. Предприятия обязаны подтверждать свой статус "критичности" для страны до 28 февраля.

Бронирование всех медицинских работников и прокуроры САП подлежат бронированию