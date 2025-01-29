Правила бронирования в Украине с 1 марта: кого мобилизуют в ВСУ в начале весны

Предприятия обязаны подтвердить статус "критичности" для страны до 28 февраля. Далее работодатели обязаны перебронировать сотрудников или снять все отсрочки.

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В Украине правила бронирования от всеобщей мобилизации в ВСУ изменятся с 1 марта. Предприятия обязаны подтверждать свой статус "критичности" для страны до 28 февраля, сказал член комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский.

Необходимость введения новых правил бронирования в Украине возникла из-за многократных случаев злоупотреблений. После 28 февраля работодатели обязаны либо перебронировать сотрудников, либо снять все отсрочки. Возможность решения всех вопросов у бизнеса была еще с декабря 2024 года, подчеркивает нардеп.

Кисилевский заметил, что во время действия старой системы бронирования от мобилизации в ВСУ предприятие показывало соответствие критериям, а после присвоения статуса критичности у него аномально увеличивалось количество работников, или уровень их зарплаты резко снижался до минимальной.

"Таких предприятий было не очень много, но они были. Мы заметили случаи злоупотреблений", — подчеркнул политик.

Сколько работников потеряют право на отсрочку, пока неизвестно. Директор департамента экономики безопасности и обороны Минэкономики Сергей Сметанко говорил, что в стране насчитывается до 20 тысяч "критических" предприятий, но весной их станет меньше.

"Кто-то из-за несоответствия критериев отсеется, а кто-то наоборот может выйти из тени и забронировать работников, — заключил Кисилевский.

Напомним, работника предприятия Brave1, выполнявшего заказы для армии, задержали в Киевском ТЦК и мобилизовали. Военкомы не учитывали его важность в производственном процессе.

Кабмин Украины 14 января изменил правила бронирования работников в портале "Дія". Критически важным предприятиям нужно обновить статус до конца февраля.