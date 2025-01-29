Правила бронювання в Україні з 1 березня: кого мобілізують до ЗСУ на початку весни

Підприємства зобов'язані підтвердити статус "критичності" для країни до 28 лютого. Далі роботодавці зобов'язані перебронювати співробітників або зняти всі відстрочки.

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В Україні правила бронювання від загальної мобілізації до ЗСУ зміняться з 1 березня. Підприємства зобов'язані підтверджувати свій статус "критичності" для країни до 28 лютого, сказав член комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

Необхідність введення нових правил бронювання в Україні виникла через багаторазові випадки зловживань. Після 28 лютого роботодавці зобов'язані або перебронювати співробітників, або зняти всі відстрочки. Можливість вирішення всіх питань у бізнесу була ще з грудня 2024 року, підкреслює нардеп.

Кисилевський зауважив, що під час дії старої системи бронювання від мобілізації до ЗСУ підприємство показувало відповідність критеріям, а після присвоєння статусу критичності в нього аномально збільшувалася кількість працівників, або рівень їхньої зарплати різко знижувався до мінімальної.

"Таких підприємств було не дуже багато, але вони були. Ми помітили випадки зловживань", — наголосив політик.

Скільки працівників втратять право на відстрочку, поки невідомо. Директор департаменту економіки безпеки та оборони Мінекономіки Сергій Сметанко говорив, що в країні налічується до 20 тисяч "критичних" підприємств, але навесні їх стане менше.

"Хтось через невідповідність критеріїв відсіється, а хтось навпаки може вийти з тіні та забронювати працівників, — підсумував Кисилевський.

Нагадаємо, працівника підприємства Brave1, який виконував замовлення для армії, затримали в Київському ТЦК і мобілізували. Військкоми не враховували його важливість у виробничому процесі.

Кабмін України 14 січня змінив правила бронювання працівників у порталі "Дія". Критично важливим підприємствам потрібно оновити статус до кінця лютого.