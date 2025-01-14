Без 72-часового ожидания: Кабмин упростил перебронирование работников в "Дії"

Критически важные предприятия смогут обновить бронирование военнообязанных рабочих в режиме реального времени. Кроме того, до 100% увеличили объем брони для медицинских учреждений.

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Кабинет министров Украины 14 января изменил правила бронирования работников от мобилизации через портал государственных услуг "Дія". Критически важные предприятия с 22 января до 1 марта смогут перебронировать военнообязанных работников в реальном времени без ожидания 72 часов между завершением предыдущего срока и началом следующего, сообщает Министерство экономики Украины.

Норма действует для предприятий, которые обновили свой статус критически важных, подчеркивают в ведомстве.

Также о возможности перебронирования работников без ожидания 72 часов сообщил глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Теперь руководители могут подавать списки на бронирование заблаговременно. Никаких пауз между завершением предыдущего срока и оформлением нового — для непрерывной отсрочки работников", — заявил Федоров.

Министр отметил, что актуальное бронирование работников критических предприятий действует до 28 февраля 2025 года, однако его можно отменить и переоформить заранее. Для этого нужно на портале "Дія":

зайти в кабинет гражданина и нажать кнопку "Подать заявление";

внести данные работника, которого надо забронировать;

подтвердить, что его зарплата составляет более 20 000 грн;

проверить и подписать заявление.

Михаил Федоров напомнил, что критически важные предприятия должны обновить свой статус до 28 февраля.

Глава Минцифры Михаил Федоров заявил, что руководители критических предприятий могут перебронировать работников без перерыва Фото: Скриншот

Кроме того, Правительство увеличило объем бронирования работников медицинских учреждений. Ранее подать можно было до 50% от количества военнообязанных, а по новому постановлению учреждения общественного здоровья, учреждения, осуществляющие деятельность по судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертизам и центры крови смогут бронировать работников в полном объеме.

Напомним, 9 января народный депутат и член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Александр Федиенко указал на несовершенство механизма перебронирования. Он отмечал, что после 28 февраля для возобновления бронирования работников на портале "Дія" работодатели будут иметь 72 часа, в течение которых ранее забронированных могут мобилизовать.

10 января Кабмин упростил бронирование работников аварийных бригад операторов газораспределительных систем, отменив требование о месячной заработной плате.

14 января заместитель начальника районного ТЦК и СП в городе Киеве и ТЦК и СП майор Лариса Козак рассказала, что бронирование не освобождает от обязанности прибыть в территориальный центр по повестке.