Кабмин упростил бронирование критически важных работников: кому предоставят бронь

Нардеп Алексей Гончаренко сообщает, что с сегодняшнего дня Кабмин разрешил бронирование работников аварийных бригад операторов газораспределительных систем.

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Кабинет министров Украины упростил бронирование от мобилизации работников газовой отрасли. Операторы газораспределительных систем смогут получить статус критически важного предприятия по упрощенной процедуре, сообщили в пресс-службе Министерства экономики Украины 10 января.

Сообщается, что с сегодняшнего дня для бронирования газовиков отменяется требование, по которому ежемесячная заработная плата должна была быть не меньше 2,5 минимальной зарплаты за последний календарный квартал.

Операторы газораспределительных систем смогут выбирать в качестве одного из трех обязательных критериев критерий по размеру начисленной средней зарплаты работников — не менее размера средней в регионе за IV квартал 2021 года

"Это решение позволит предприятиям быстрее получить необходимый статус и обеспечит их эффективную работу для стабильного газоснабжения в условиях чрезвычайных ситуаций", — сказал заместитель Министра экономики Виталий Киндратив.

Об утверждении правительством брони для газовиков сообщил также народный депутат Украины от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

Правительство предоставило бронь газовикам Фото: Скриншот

Гончаренко отмечает, что бронировать от мобилизации можно будет в частности специалистов аварийных бригад. То есть, работников, которые восстанавливают газораспределительные системы после аварий и российских обстрелов

"Очень необходимое решение и очень странно, что это не сделали сразу, а только после моих обращений и общественной огласки. Как можно было их не бронировать раньше?", — спросил нардеп.

Операторы газораспределительных систем смогут бронировать работников ремонтных бригад Фото: Скриншот

Напомним, 8 января Алексей Гончаренко сообщал, что Кабинет министров не поддерживал бронирование работников газовой отрасли. По его словам, тогда правительство отказывалось давать операторам газораспределительных систем статус критических предприятий. Нардеп предупреждал, что украинские больницы, школы, детсады и жилые дома могут остаться без тепла после вражеских обстрелов, если некому будет ремонтировать сети.

9 января народный депутат и член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Александр Федиенко сообщал, что после 28 февраля 2025 года у работодателей будет всего 72 часа, чтобы возобновить бронирование критически важных сотрудников.