Кабмін спростив бронювання критично важливих працівників: кому нададуть бронь

Нардеп Олексій Гончаренко повідомляє, що від сьогодні Кабмін дозволив бронювання працівників аварійних бригад операторів газорозподільних систем.

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Кабінет міністрів України спростив бронювання від мобілізації працівників газової галузі. Оператори газорозподільних систем зможуть отримати статус критично важливого підприємства за спрощеною процедурою, повідомили в пресслужбі Міністерства економіки України 10 січня.

Повідомляється, що від сьогодні для бронювання газовиків скасовується вимога, за якою щомісячна заробітна плата повинна була бути не меншою за 2,5 мінімальної зарплати за останній календарний квартал.

Оператори газорозподільних систем зможуть обирати як один із трьох обов'язкових критеріїв критерій щодо розміру нарахованої середньої зарплати працівників — не менше розміру середньої в регіоні за IV квартал 2021 року

"Це рішення дозволить підприємствам швидше отримати необхідний статус і забезпечить їх ефективну роботу для стабільного газопостачання в умовах надзвичайних ситуацій", — сказав заступник Міністра економіки Віталій Кіндратів.

Про схвалення урядом броні для газовиків повідомив також народний депутат України від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.

Уряд надав бронь газовикам Фото: Скриншот

Гончаренко зазначає, що бронювати від мобілізації можна буде зокрема спеціалістів аварійних бригад. Тобто, працівників, які відновлюють газорозподільні системи після аварій і російських обстрілів

"Дуже необхідне рішення і дуже дивно, що це не зробили одразу, а тільки після моїх звернень та суспільного розголосу. Як можна було їх не бронювати раніше?", — запитав нардеп.

Оператори газорозподільних систем зможуть бронювати працівників ремонтних бригад Фото: Скриншот

Нагадаємо, 8 січня Олексій Гончаренко повідомляв, що Кабінет міністрів не підтримував бронювання працівників газової галузі. За його словами, тоді уряд відмовлявся давати операторам газорозподільних систем статус критичних підприємств. Нардеп попереджав, що українські лікарні, школи, дитсадки та житлові будинки можуть лишитися без тепла після ворожих обстрілів, якщо не буде кому ремонтувати мережі.

9 січня народний депутат і член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Олександр Федієнко повідомляв, що після 28 лютого 2025 року у роботодавців буде лише 72 години, щоб поновити бронювання критично важливих співробітників.