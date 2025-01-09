Після 28 лютого раніше заброньованих можуть мобілізувати протягом 72 годин, — нардеп (фото)

Роботодавці матимуть лише 72 години, аби поновити бронювання критично важливих працівників, ідеться у документі Мінекономіки. Нардеп Олександр Федієнко каже, що наразі є питання щодо нових правил відстрочки від мобілізації до Сил оборони.

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Народний депутат і член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Олександр Федієнко заявив, що Мінекономіки надасть 72 годин працедавцям поновити бронювання власних працівників, які працюють на об'єктах критичної інфраструктури. Про це політик написав у своєму Telegram.

Федієнко вказує, що в нього виникають питання, як працюватиме взагалі такий механізм і чи буде він доступним до вказаної дати.

Лист Мінекономіки щодо бронювання після 28 лютого (фото:Олександр Федієнко/Telegram)

Лист Мінекономіки щодо бронювання після 28 лютого (фото:Олександр Федієнко/Telegram)

Лист Мінекономіки щодо бронювання після 28 лютого (фото:Олександр Федієнко/Telegram)

"Мене бентежить механізм перебронювання. Тобто чи буде можливість це зробити до 28 лютого?" — уточнює політик.

Він додає, що після 28 лютого керівники підприємства будуть "мати можливість перебронювати своїх працівників" упродовж 72 годин за допомогою порталу "Дія".

"Але той самий ТЦК має право мобілізувати цих військовозобовʼязаних. Про що як ви бачите написано у відповіді", — вказав народний депутат.

Федієнко додав, що вже підготував запити до Кабміну щодо удосконалення процедури бронювання працівників критичної інфраструктури.

Раніше стало відомо, що ТЦК може мобілізувати заброньованих працівників. Керівники цих підприємств можуть постаратись відновити статус чи отримати нове завдання. Однак поки рішення органів влади не буде, терцентри комплектування мають повне право призвати військовозобов'язаного.

Також повідомлялося, чи загрожує штраф 17-річним за порушення правил обліку. Нардеп Федір Веніславський вказує, що ця вікова група чоловіків матиме пів року для постановки на військовий облік у ТЦК, і може зробити це дистанційно, перебуваючи за кордоном.