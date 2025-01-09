В Раді повідомили, чи загрожує штраф 17-річним хлопцям за порушення правил обліку (відео)

Нардеп Федір Веніславський вказує, що ця вікова група чоловіків матиме пів року для постановки на військовий облік у ТЦК, і може зробити це дистанційно, перебуваючи за кордоном.

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Член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявив, що 17-річні українці також будуть зобов'язані сплатити штраф у розмірі 17 тис. грн, якщо не встигли стати на облік. Про це він заявив у кулуарах Верховної Ради, повідомляє "Еспресо".

За словами народного депутата, у юнаків буде до пів року, аби стати на військовий облік у ТЦК. Також передбачається можливість дистанційної реєстрації, перебуваючи за кордоном.

"Якщо 17-річний громадянин не виконав вимоги закону і до 31 серпня 2024 року не став на військовий облік, то він може стати на облік виключно після самостійного прибуття до ТЦК та СП. Тобто до 31 серпня він може стати на облік через електронні комунікації — "Резерв+", "Армія+" і через Дію", — наголосив нардеп.

За словами Веніславського, з тексту законопроєкту про базову військову підготовку була вилучена норма про накладання штрафів.

"Відповідно норм адміністративного Кодексу, правопорушення правил військового обліку, продовжують діяти. Якщо буде встановлено факт адміністративного порушення, відповідно, особа може бути притягнута до адміністративної відповідальності", — додав народний депутат.

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада схвалила законопроєкт про зниження штрафів від ТЦК. На думку ініціаторів, це може простимулювати виконання громадянами свого обов'язку.

Також стало відомо, що парламент подовжив термін повернення з СЗЧ. Парламентарка Соломія Бобровська говорить, що термін пролонгували лише один раз, а після його закінчення може повернутися кримінальна відповідальність за перше самовільне залишення частини.