Рада подовжила військовим термін повернення з СЗЧ без втрати пільг: скільки є часу

Парламентарка Соломія Бобровська говорить, що термін подовжили лише один раз, а після його закінчення може повернутися кримінальна відповідальність за перше самовільне залишення частини.

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Верховна Рада України продовжила термін добровільного повернення на службу після першого самовільного залишення частини до 1 березня 2025 року. Про зміни в законі про СЗЧ повідомила 9 січня народна депутатка України від партії "Голос" Соломія Бобровська.

За її словами, Верховна Рада ухвалила передбачене в законопроєкті № 12076 продовження права на повернення до військової частини без наслідків. Раніше термін обмежувався 1 січня 2025 року.

Народна депутатка зазначає, що командир, як і раніше, матиме 3 доби на відновлення військовослужбовця на службі після його повернення до частини.

Термін подовжили лише одноразово, тож можливість повернення на службу без втрати грошового забезпечення та інших пільг є лише до 1 березня, стверджує Бобровська.

"Всім тим, хто думає, що буде ще раз продовження терміну дії законопроєкту — то цього не буде", — написала парламентарка.

Також вона додала, що після 1 березня, найімовірніше, повернеться кримінальна відповідальність за перше СЗЧ.

Нардепка Соломія Бобровська повідомила про подовження терміну повернення з СЗЧ без наслідків Фото: Скриншот

У Спецпрокуратурі у сфері оборони Центрального регіону 2 грудня розповідали, скільки військових повертається на службу після ухваленого закону про СЗЧ. З моменту підписання закону президентом України Володимиром Зеленським 28 листопада до 2 грудня з клопотаннями про повернення на службу звернулися майже 4 тисячі бійців.

Нагадаємо, 8 січня Державне бюро розслідувань повідомило про затримання командира однієї з рот 155-ї окремої механізованої бригади "Анна Київська", який пішов у СЗЧ сам і підбурював на це бійців.

Також 8 січня командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-майор Михайло Драпатий заявив, що бійці почали повертатись з СЗЧ до 155-ї ОМБр "Анна Київська".