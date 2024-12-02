Закон про СЗЧ: в прокуратурі розповіли, скільки військових повертається на службу

В прокуратурі також нагадали, що в інакшому випадку щодо них буде здійснюватись досудове розслідування за самовільне залишення військової частини або дезертирство.

З моменту набрання чинності закону про внесення змін до частини другої статті 24 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" з відповідними клопотаннями вже звернулися майже 4 тис. військовослужбовців. Про це повідомила Спецпрокуратура у сфері оборони Центрального регіону

Половина з них судами задоволена та військовослужбовці повернулися до виконання свого конституційного обов’язку. Решта клопотань на цей час перебувають на розгляді в судах.

У відомстві додали, що військовослужбовцям, які вперше самовільно залишили військові частини чи місця служби або вчинили дезертирство, та які добровільно прибудуть не пізніше 1 січня 2025 року до військових частин і висловлять готовність продовжити військову службу, буде продовжено відповідно військову службу та дію контракту. З моменту повернення на службу їм також поновлять виплату грошового забезпечення та інші пільги й соціальні гарантії.

В прокуратурі нагадали, що за самовільне залишення військової частини або місця служби (ст. 407) та дезертирство (ст. 408), вчинених в умовах воєнного стану, законодавством передбачене покарання не менше 5 років позбавлення волі. Щодо військовослужбовців, які не повернуться до військових частин до 01 січня 2025, досудове розслідування здійснюватиметься у загальному порядку.

Нагадаємо, що 28 листопада президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт про внесення змін до частини другої статті 24 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу". Ним передбачається, що військовослужбовці, які вчинили самовільне залишення частини чи дезертирство, мають повернутися на службу до 1 січня 2025 року.

В ДБР також наголосили, що українські військовослужбовці, які вперше самовільно залишили місце служби або дезертирували, отримали можливість уникнути кримінальної відповідальності, якщо повернуться до виконання своїх обов'язків до 1 січня 2025 року. Їм збережуть зарплату та пільги.