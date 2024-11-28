Військовим, які повернуться до 1 січня із СЗЧ, збережуть виплати: президент підписав закон

Закон дозволяє повернутися до військової служби також тим військовим, щодо яких відкриті кримінальні провадження за статтями 407, 408 Кримінального кодексу України.

Військовослужбовці, які вчинили самовільне залишення частини чи дезертирство, мають повернутися на службу до 1 січня 2025 року. У такому разі вони не втратять свої виплати. Відповідний законопроєкт про внесення змін до частини другої статті 24 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" підписав президент України Володимир Зеленський. Про це стало відомо з картки проєкту №12095.

Основні положення закону

Закон передбачає, що:

військовослужбовцям, які вперше самовільно залишили військові частини чи місця проходження служби або дезертирували, та добровільно прибули до місця проходження служби й висловили готовність продовжити військову службу, не пізніше від 72 годин з дня їхнього прибуття до військових частин чи місць проходження служби, командир (начальник) військової частини зобов’язаний прийняти рішення про продовження військової служби та дії контракту, поновлення виплат грошового і здійснення продовольчого, речового, інших видів забезпечення, пільги та соціальних гарантій, встановлених законодавством України;

у день продовження військової служби військовослужбовцям, зазначеним у підпункті 1 цього пункту, командир (начальник) військової частини інформує у письмовій формі про таке продовження орган досудового розслідування та відповідний орган управління Військової служби правопорядку у Збройних силах України;

відкриті кримінальні провадження щодо кримінальних правопорушень, передбачених статтями 407 і 408 Кримінального кодексу України, стосовно цих військовослужбовців, не є підставою для відмови у продовжені військової служби та дії контракту;

військовослужбовцям, зазначеним у підпункті 1 цього пункту, з дня прийняття командиром (начальником) військової частини рішення про призупинення військової служби до дня її продовження виплата недоотриманого грошового, здійснення недоотриманого продовольчого, речового, інших видів забезпечення та поширення пільг і соціальних гарантій, встановлених законодавством України для військовослужбовців, не здійснюються.

Нагадаємо, що Верховна Рада підтримала ці зміни 21 листопада. Після цього документ було відправлено на підпис президенту України.

Додамо, що за інформацією ДБР, українські військові, які вперше самовільно залишили свої частини, замість ув’язнення почали повертатися на фронт. Це стало можливим завдяки змінам до Кримінального кодексу України, які дозволяють судам звільняти таких бійців від кримінальної відповідальності, якщо вони добровільно вирішили повернутися на службу.