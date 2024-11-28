Военным, которые вернутся до 1 января из СОЧ, сохранят выплаты: президент подписал закон

Закон позволяет вернуться к военной службе также тем военным, в отношении которых открыты уголовные производства по статьям 407, 408 Уголовного кодекса Украины.

Военнослужащие, совершившие самовольное оставление части или дезертирство, должны вернуться на службу до 1 января 2025 года. В таком случае они не потеряют свои выплаты. Соответствующий законопроект о внесении изменений в часть вторую статьи 24 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" подписал президент Украины Владимир Зеленский. Об этом стало известно из карточки проекта №12095.

Основные положения закона

Закон предусматривает, что:

военнослужащим, которые впервые самовольно оставили воинские части или места прохождения службы или дезертировали, и добровольно прибыли к месту прохождения службы и выразили готовность продолжить военную службу, не позднее 72 часов со дня их прибытия в воинские части или места прохождения службы, командир (начальник) воинской части обязан принять решение о продолжении военной службы и действия контракта, возобновлении выплат денежного и осуществления продовольственного, вещевого, других видов обеспечения, льготы и социальных гарантий,

в день продолжения военной службы военнослужащим, указанным в подпункте 1 настоящего пункта, командир (начальник) воинской части информирует в письменной форме о таком продолжении орган досудебного расследования и соответствующий орган управления Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины;

открытые уголовные производства по уголовным правонарушениям, предусмотренным статьями 407 и 408 Уголовного кодекса Украины, в отношении этих военнослужащих, не является основанием для отказа в продолжении военной службы и действия контракта;

военнослужащим, указанным в подпункте 1 настоящего пункта, со дня принятия командиром (начальником) воинской части решения о приостановлении военной службы до дня ее продолжения выплата недополученного денежного, осуществления недополученного продовольственного, вещевого, других видов обеспечения и распространения льгот и социальных гарантий, установленных законодательством Украины для военнослужащих, не осуществляются.

Напомним, что Верховная Рада поддержала эти изменения 21 ноября. После этого документ был отправлен на подпись президенту Украины.

Добавим, что по информации ГБР, украинские военные, которые впервые самовольно оставили свои части, вместо заключения начали возвращаться на фронт. Это стало возможным благодаря изменениям в Уголовный кодекс Украины, которые позволяют судам освобождать таких бойцов от уголовной ответственности, если они добровольно решили вернуться на службу.