Рада разрешила военным, которые впервые ушли в СОЧ, добровольно возвращаться на службу

Тем, кто изъявил желание продолжать нести службу после первого СОЧ, возобновляется выплата денежного обеспечения и все льготы, а контракт — продолжается.

В четверг, 21 ноября, Верховная Рада Украины поддержали изменения в часть вторую статьи 24 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" №12095. Эти изменения позволяют добровольно вернуться на службу тем, кто впервые самовольно оставил воинские части или дезертировал. Документ поддержали 253 парламентария. Об этом сообщил народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк.

Фото: Telegram/Залізний нардеп

Основные положения закона

Продолжение службы : Военнослужащие, которые впервые покинули воинскую часть или дезертировали, но добровольно вернулись и выразили готовность продолжать службу, могут оставаться на службе, сохраняя действие контракта.

: Военнослужащие, которые впервые покинули воинскую часть или дезертировали, но добровольно вернулись и выразили готовность продолжать службу, могут оставаться на службе, сохраняя действие контракта. Восстановление обеспечения : По возвращении возобновляются выплаты денежного обеспечения, обеспечение продовольствием, вещами и социальными гарантиями.

: По возвращении возобновляются выплаты денежного обеспечения, обеспечение продовольствием, вещами и социальными гарантиями. Уголовные производства: Начатые уголовные дела по статьям 407 (самовольное оставление воинской части) и 408 (дезертирство) Уголовного кодекса Украины не становятся препятствием для продолжения службы.

Как отметила народный депутат от "Европейской Солидарности" Ирина Геращенко, командир части должен проинформировать не позднее 72 часов со дня прибытия таких военнослужащих в письменной форме военную службу правопорядка. Однако речь идет только о разовом разрешении. Это шанс для тех, кто ушел в СОЧ, вернуться в часть.

Напомним, 8 октября Государственное бюро сообщило, что украинские военные, которые впервые самовольно оставили свои части, вместо заключения начали возвращаться на фронт. Это стало возможным благодаря изменениям в Уголовный кодекс Украины, которые позволяют судам освобождать таких бойцов от уголовной ответственности, если они добровольно решили вернуться на службу.

Всего в октябре суды 5 областей Украины приняли около сотни решений, позволяющих военным, которые ушли в СОЧ, вернуться к службе без уголовного преследования.