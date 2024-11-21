Рада дозволила військовим, які вперше пішли у СЗЧ, добровільно повертатися на службу

Тим, хто виявив бажання продовжувати нести службу після першого СЗЧ, поновлюється виплата грошового забезпечення та всі пільги, а контракт — продовжується.

У четвер, 21 листопада, Верховна Рада України підтримали зміни до частини другої статті 24 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" №12095. Ці зміни дозволяють добровільно повернутися на службу тим, хто вперше самовільно залишив військові частини або дезертирував. Документ підтримали 253 парламентарі. Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Фото: Telegram/Залізний нардеп

Основні положення закону

Продовження служби : Військовослужбовці, які вперше покинули військову частину або дезертирували, але добровільно повернулися та висловили готовність продовжувати службу, можуть залишатися на службі, зберігаючи чинність контракту.

: Військовослужбовці, які вперше покинули військову частину або дезертирували, але добровільно повернулися та висловили готовність продовжувати службу, можуть залишатися на службі, зберігаючи чинність контракту. Відновлення забезпечення : Після повернення поновлюються виплати грошового забезпечення, забезпечення продовольством, речами та соціальними гарантіями.

: Після повернення поновлюються виплати грошового забезпечення, забезпечення продовольством, речами та соціальними гарантіями. Кримінальні провадження: Розпочаті кримінальні справи за статтями 407 (самовільне залишення військової частини) та 408 (дезертирство) Кримінального кодексу України не стають перешкодою для продовження служби.

Як зазначила народна депутатка від "Європейської Солідарності" Ірина Геращенко, командир частини має поінформувати не пізніше 72 годин із дня прибуття таких військовослужбовців у письмовій формі військову службу правопорядку. Однак ідеться лише про разовий дозвіл. Це шанс для тих, хто пішов в СЗЧ, повернутися в частину.

Нагадаємо, 8 жовтня Державне бюро повідомило, що українські військові, які вперше самовільно залишили свої частини, замість ув’язнення почали повертатись на фронт. Це стало можливим завдяки змінам до Кримінального кодексу України, які дозволяють судам звільняти таких бійців від кримінальної відповідальності, якщо вони добровільно вирішили повернутися на службу.

Загалом у жовтні суди 5 областей України ухвалили близько сотні рішень, що дозволяють військовим, які пішли у СЗЧ, повернутися до служби без кримінального переслідування.