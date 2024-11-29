У дезертирів і тих, хто самовільно залишив частину, є час до 1 січня 2025 року, — ДБР

Військовослужбовцям, які вчинили СЗЧ, продовжать контракт і збережуть усі виплати. Однак необхідно буде виконати кілька умов.

Українські військовослужбовці, які вперше самовільно залишили місце служби або дезертирували, отримали можливість уникнути кримінальної відповідальності, якщо повернуться до виконання своїх обов'язків до 1 січня 2025 року. При цьому військовим збережуть зарплату та пільги. Про те, як працюватиме цей алгоритм, розповіла 29 листопада радниця директора Державного бюро розслідувань з комунікації Тетяна Сап'ян.

Верховна Рада 21 листопада 2024 року ухвалила закон №12095, що надає таким військовим шанс повернутися на службу до 1 січня 2025 року. Це буде одноразова можливість для тих, хто вперше залишив місце служби, уникнути відповідальності за порушення статті 407 (Самовільне залишення частини або СЗЧ) або статті 408 (дезертирство) Кримінального кодексу України.

"Якщо ви пішли у СЗЧ як військовослужбовець, то у вас є можливість повернутися до військової частини з кінця листопада до 1 січня нового року, тобто за місяць", — каже Сапьян.

Після повернення такий військовослужбовець буде зобов'язаний повідомити військову службу правопорядку або орган досудового розслідування про своє повернення. А командир частини протягом 72 годин має продовжити дію контракту або поновити військовослужбовця на службі.

Закон також передбачає, що розпочаті кримінальні справи за статтями 407 і 408 не стануть підставою для відмови в продовженні служби або розірвання контракту, якщо військові добровільно висловили готовність повернутися.

Зазначимо, що цей крок спрямований на мобілізацію кадрових ресурсів армії України в умовах воєнного часу. Закон наголошує, що головне завдання — повернути людей на передову, де кожна пара рук відіграє ключову роль у захисті країни.

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Рада дозволила військовим, які вперше пішли у СЗЧ, добровільно повертатися на службу

Нагадаємо, 6 листопада юристка Людмила Кормош у коментарі "Українському радіо" заявила, що якщо військовослужбовець пішов на СЗЧ, то зможе повернутися тільки у свою військову частину, а не перевестися в іншу.