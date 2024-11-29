У дезертиров и самовольно покинувших часть есть время до 1 января 2025, — ДБР

Военнослужащим, которые совершили СОЧ, продолжат контракт и сохранят все выплаты. Однако необходимо будет выполнить несколько условий.

Украинские военнослужащие, которые впервые самовольно оставили место службы или дезертировали, получили возможность избежать уголовной ответственности, если вернутся к исполнению своих обязанностей до 1 января 2025 года. При этом военным сохранят зарплату и льготы. О том как будет работать этот алгоритм рассказала 29 ноября советник директора Государственного бюро расследований по коммуникации Татьяна Сапьян.

Верховная Рада 21 ноября 2024 года приняла закон №12095, предоставляющий таким военным шанс вернуться на службу до 1 января 2025 года. Это будет единовременная возможность для тех, кто впервые покинул место службы, избежать ответственности за нарушение статьи 407 (Самовольное оставление части или СОЧ) или статьи 408 (дезертирство) Уголовного кодекса Украины.

"Если вы ушли в СОЧ как военнослужащий, то у вас есть возможность вернуться в воинскую часть с конца ноября до 1 января нового года, то есть за месяц", — говорит Сапьян.

После возвращения такой военнослужащий будет обязан уведомить военную службу правопорядка или орган досудебного расследования о своем возвращении. А командир части в течение 72 часов должен продлить действие контракта или восстановить военнослужащего на службе.

Закон также предусматривает, что начатые уголовные дела по статьям 407 и 408 не станут основанием для отказа в продолжении службы или расторжения контракта, если военные добровольно выразили готовность вернуться.

Отметим, что данный шаг направлен на мобилизацию кадровых ресурсов армии Украины в условиях военного времени. Закон подчеркивает, что главная задача — вернуть людей на передовую, где каждая пара рук играет ключевую роль в защите страны.

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Рада разрешила военным, которые впервые ушли в СОЧ, добровольно возвращаться на службу

Напомним, 6 ноября юристка Людмила Кормош в комментарии "Украинскому радио" заявила, что если военнослужащий пошел на СОЧ то сможет вернуться только в свою воинскую часть, а не перевестись в другую.