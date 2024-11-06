СОЧ не поможет: переводы между частями в ВСУ закрыты, — юристка

По словам Людмилы Кормош, у военнослужащего есть трое суток для того, чтобы вернуться обратно в воинскую часть и не получить уголовную ответственность. Для этого необходимо уведомить своего командира, но перевестись в другую часть нельзя.

Related video

Мобилизация в Украине продолжается и в последнее время участились разговоры о случаях самовольного оставления части (СОЧ). При этом, если военнослужащий пошел на такой шаг, то сможет вернуться только в свою воинскую часть, а не перевестись в другую, о чем в комментарии "Украинскому радио" заявила юристка Людмила Кормош.

По ее словам, с января 2022 года Офис генерального прокурора зарегистрировал практически 60 тысяч уголовных производств по факту СОЧ, а также около 30 тысяч касаемо дезертирства в ВСУ.

Разница между этими двумя явлениями есть, ведь СОЧ предусматривает, что военнослужащий может вернуться обратно на службу.

"Кроме того, есть еще отягчающие обстоятельства: если лицо самовольно оставило службу с поля боя, взяло с собой оружие, находилось в состоянии наркотического или алкогольного опьянения и тому подобное. Все преступления совершенные в условиях военного положения — это дополнительное отягчающее обстоятельство при квалификации любого преступления", — заявила Людмила Кормош.

Отдельно юристка добавила, что на финальной стадии сейчас находится закон, по которому боец ВСУ, желающий вернуться с СОЧ, должен оповестить об этом своего командира. Тогда уголовное производство будет закрыто и украинец сможет продолжить службу без опасений, что его привлекут к ответственности.

В то же время, необходимо вернуться именно в свою часть, а не какую-то другую. У бойца будет трое суток до момента, пока административная ответственность за СОЧ не перерастет в уголовную.

"Если человек уложился в три дня, то его ждет административная ответственность. Если же это более 10 суток и лицо, например, находится в госпитале на лечении, такое СОЧ можно обжаловать в суде… На сегодня переводы между частями закрыты. Нельзя перевестись в другое подразделение. Руководство может пойти на встречу военнослужащим, которые ушли в СОЧ и помочь вернуться в воинскую часть. Но необходимо учитывать контекст, почему человек решил так поступить", — резюмировала Людмила Кормош.

Напомним, 31 октября сообщалось, что суды за месяц вернули на службу около 100 военных, которые ушли в СОЧ. Самовольное оставление части в боевых условиях наказывается лишением свободы на срок до 10 лет. Однако военным, которые впервые оказались в такой ситуации, суды предоставляют возможность вернуться на службу и продолжить выполнение обязанностей.