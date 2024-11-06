СЗЧ не допоможе: переведення між частинами у ЗСУ неможливі, — юристка

За словами Людмили Кормош, у військовослужбовця є три доби для того, щоб повернутися назад у військову частину і не отримати кримінальну відповідальність. Для цього необхідно повідомити свого командира, але перевестися в іншу частину не можна.

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Мобілізація в Україні триває і останнім часом почастішали розмови про випадки самовільного залишення частини (СЗЧ). Водночас, якщо військовослужбовець пішов на такий крок, то зможе повернутися тільки у свою військову частину, а не перевестися в іншу, про що в коментарі "Українському радіо" заявила юристка Людмила Кормош.

За її словами, із січня 2022 року Офіс генерального прокурора зареєстрував майже 60 тисяч кримінальних проваджень за фактом СЗЧ, а також приблизно 30 тисяч стосовно дезертирства у ЗСУ.

Різниця між цими двома явищами є, адже СЗЧ передбачає, що військовослужбовець може повернутися назад на службу.

"Крім того, є ще обтяжливі обставини: якщо особа самовільно залишила службу з поля бою, взяла з собою зброю, перебувала в стані наркотичного чи алкогольного сп'яніння тощо. Усі злочини вчинені в умовах воєнного стану — це додаткова обтяжлива обставина при кваліфікації будь-якого злочину", — заявила Людмила Кормош.

Окремо юристка додала, що на фінальній стадії наразі перебуває закон, за яким боєць ЗСУ, який бажає повернутися з СЗЧ, має сповістити про це свого командира. Тоді кримінальне провадження буде закрито й українець зможе продовжити службу без побоювань, що його притягнуть до відповідальності.

Водночас, необхідно повернутися саме у свою частину, а не якусь іншу. У бійця буде три доби до моменту, поки адміністративна відповідальність за СЗЧ не переросте в кримінальну.

"Якщо людина вклалася у три дні, то на неї чекає адміністративна відповідальність. Якщо ж це понад 10 діб і особа, наприклад, перебуває в госпіталі на лікуванні, таке СЗЧ можна оскаржити в суді... На сьогодні переведення між частинами неможливі. Не можна перевестися в інший підрозділ. Керівництво може піти на зустріч військовослужбовцям, які пішли в СЗЧ, і допомогти повернутися у військову частину. Але необхідно враховувати контекст, чому людина вирішила так вчинити", — резюмувала Людмила Кормош.

Нагадаємо, 31 жовтня повідомлялося, що суди за місяць повернули на службу близько 100 військових, які пішли в СЗЧ. Самовільне залишення частини в бойових умовах карається позбавленням волі на строк до 10 років. Однак військовим, які вперше опинилися в такій ситуації, суди надають можливість повернутися на службу та продовжити виконання обов'язків.