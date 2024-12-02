Закон о СЗЧ: в прокуратуре рассказали, сколько военных возвращается на службу

В прокуратуре также напомнили, что в противном случае в отношении них будет осуществляться досудебное расследование за самовольное оставление воинской части или дезертирство.

С момента вступления в силу закона о внесении изменений в часть вторую статьи 24 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" с соответствующими ходатайствами с соответствующими ходатайствами уже обратились почти 4 тыс. военнослужащих. Об этом сообщила Спецпрокуратура в сфере обороны Центрального региона

Половина из них судами удовлетворена и военнослужащие вернулись к выполнению своего конституционного долга. Остальные ходатайства в настоящее время находятся на рассмотрении в судах.

В ведомстве добавили, что военнослужащим, которые впервые самовольно оставили воинские части или места службы или совершили дезертирство, и которые добровольно прибудут не позднее 1 января 2025 года в воинские части и выразят готовность продолжить военную службу, будет продолжена соответственно военная служба и действие контракта. С момента возвращения на службу им также возобновят выплату денежного обеспечения и другие льготы и социальные гарантии.

В прокуратуре напомнили, что за самовольное оставление воинской части или места службы (ст. 407) и дезертирство (ст. 408), совершенных в условиях военного положения, законодательством предусмотрено наказание не менее 5 лет лишения свободы. В отношении военнослужащих, которые не вернутся в воинские части до 01 января 2025 года, досудебное расследование будет осуществляться в общем порядке.

Напомним, что 28 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о внесении изменений в часть вторую статьи 24 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе". Им предусматривается, что военнослужащие, совершившие самовольное оставление части или дезертирство, должны вернуться на службу до 1 января 2025 года.

В ГБР также отметили, что украинские военнослужащие, которые впервые самовольно оставили место службы или дезертировали, получили возможность избежать уголовной ответственности, если вернутся к выполнению своих обязанностей до 1 января 2025 года. Им сохранят зарплату и льготы.