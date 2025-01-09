Рада продлила военным срок возвращения из СОЧ без потери льгот: сколько есть времени

Парламентарий Соломия Бобровская говорит, что срок продлили только один раз, а после его окончания может вернуться уголовная ответственность за первое самовольное оставление части.

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Верховная Рада продлила срок, до которого возможно добровольно вернуться на службу после первого самовольного оставления части. Для военных, которые ушли в СОЧ, возвращение до 1 марта 2025 года в воинскую часть позволит сохранить льготы и выплаты. О продлении срока возвращения из СОЧ сообщила 9 января народный депутат Украины от партии "Голос" Соломия Бобровская.

По ее словам, Верховная Рада приняла предусмотренное в законопроекте № 12076 продление права бойцов вернуться на службу без последствий. Ранее срок возвращения из СОЧ без наказания ограничивался 1 января 2025 года.

Народный депутат отмечает, что командир, как и раньше, будет иметь 3 суток на восстановление военнослужащего на службе.

Срок продлили лишь единоразово, поэтому для тех, кто ушел в СОЧ, возвращение без потери денежного обеспечения и других льгот возможно только до 1 марта, утверждает Бобровская.

"Всем тем, кто думает, что будет еще раз продление действия законопроекта — то этого не будет", — написала парламентарий.

Также она добавила, что после 1 марта, скорее всего, восстановят уголовную ответственность за первое самовольное оставление части.

Нардеп Соломия Бобровская сообщила о продлении срока возвращения из СВЧ без последствий Фото: Скриншот

В Спецпрокуратуре в сфере обороны Центрального региона 2 декабря рассказывали, сколько военных возвращается на службу после подписания закона президентом Украины Владимиром Зеленским. С 28 ноября по 2 декабря с ходатайствами о возвращении на службу обратились почти 4 тысячи бойцов.

Напомним, 8 января Государственное бюро расследований сообщило о задержании командира одной из рот 155-й отдельной механизированной бригады "Анна Киевская", который самовольно оставил часть сам и подстрекал на это бойцов.

Также 8 января командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-майор Михаил Драпатий заявил, что бойцы начали возвращаться в 155-ю ОМБр "Анна Киевская".