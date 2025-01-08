Скандал с СОЧ в 155 бригаде "Анна Киевская": ГБР задержало командира одной из рот (фото)

В ГБР утверждают, что военный не выполнил приказ о передаче возглавляемой им роты в оперативное подчинение другого подразделения. Суд уже избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

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В среду, 8 января, Государственное бюро расследований заявило о задержании совместно с СБУ командира роты 155-й отдельной механизированной бригады "Анна Киевская". По данным ГБР, он не только сам пошел в СОЧ, но и подстрекал к этому своих бойцов.

Следствие установило, что в конце прошлого года старший лейтенант проигнорировал приказ передать возглавляемую им роту в оперативное подчинение другому подразделению. Вместо этого он приказал бойцам оставить позиции без оружия, после чего самовольно покинул место службы.

Командира роты задержали сегодня в Ровенской области.

Его доставили в Киев, где сообщили о подозрении в самовольном оставлении места несения службы и отказе выполнить приказ (ч. 4 ст. 402, ч. 5 ст. 407 УК Украины).

ГБР задержало командира одной из рот 155 ОМБР Фото: ГБР

Санкция указанных статей предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы. Суд уже избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Расследование проходит под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.

Напомним, 8 января командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-майор Михаил Драпатий заявил, что на днях доложил президенту Владимиру Зеленскому о ситуации в 155 бригаде. По его мнению, ситуация набрала огласку "рано". По словам Драпатого, бойцы начали возвращаться из СОЧ.

Ранее офицер 155 ОМБ, который находится в СОЧ, на правах анонимности рассказал о проблемах в бригаде. Он объяснил, почему сбежал со службы, и пожаловался на обучение во Франции.