"Дверь тюрьмы откроется, а крышка гроба — нет": офицер в СЗЧ рассказал о проблемах 155 ОМБр

Бригада попала в скандал, когда стало известно, что она распадается из-за побегов бойцов после учений во Франции. Командир взвода заявил, что не получил за границей никаких знаний и содержался там как заключенный.

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Военнослужащий 155-й механизированной бригады, которая оказалась в центре скандала из-за проблем с СЗЧ, анонимно рассказал о проблемах, с которыми столкнулся в армии. Об этом известно из материала "Радио Свобода", опубликованного 4 января.

Сейчас мужчина находится в СЗЧ, поэтому разговаривал с журналистами на правах анонимности. Он пояснил, что кадровым офицером не был, но учился 20 лет назад и закончил военную кафедру. Так ему присвоили звание младшего офицера.

Украинец присоединился к подразделению инженерного обеспечения бригады, был назначен командиром взвода. Большинство его подчиненных были мобилизованы. Если они проходили обучение, сам офицер никакой подготовки не проходил из-за своего звания. При этом, по его словам, ни соответствующих знаний, ни нужных навыков не имел.

"Я подошел к командирам и говорю, а вы что-то будете нас учить? Я понимаю, что людей вы набрали, в форму одели, но я не могу такую ответственность на себя брать, руководить взводом и подвергать человека опасности. Я ничего не знаю. Мне ответили, что меня отправят на обучение во Францию", — вспомнил военный.

За границей он провел месяц и утверждает, что там его "абсолютно ничему не учили".

"Туда забирали тех, кто по "штатке" уже был расписан на определенные должности. То, что показывали по телевизору, что где-то там на полигоне бегали, стреляли, это, в принципе, оно происходило, но мне кажется, что эта подготовка немножко недостаточная, учитывая то, сколько на это денег потратили", — отметил офицер.

Условия пребывания во Франции он сравнил с тюрьмой: огороженная территория, охранники с собаками, запуск дронов ночью и забор с колючей проволокой. Однако некоторым бойцам удавалось убегать.

"Честно говоря, если бы за нами не смотрели, как в тюрьме, то там бы половина сбежала", — заверил мужчина.

Он сообщил, что за границей сбежали более 50 бойцов, еще больше людей самовольно оставили часть уже после возвращения на родину.

Офицер объяснил, что подготовки, какой он ее представлял на третий год войны, не было. Он признался, что не понимал своих обязанностей, а "подставлять" других и выполнять задачи с необученными подчиненными был не готов. Он должен был руководить примерно 30 бойцами, но и сам считает себя необученным.

Источник, причастный к формированию бригады, подтвердил СМИ, что комбриг даже не успел познакомиться с бойцами, как их уже начали перебрасывать на Покровское направление. По его словам, "ситуация с формированием была еще хуже", чем известно из открытых источников.

Военный, который ушел в СЗЧ, рассказал, что несмотря на жалобы на организацию часть бригады еще до его возвращения перебросили под Покровск. По его словам, после приказа о переводе в пехоту "очень много людей ушло", а через три дня бойцов направили в Днепропетровскую область. Еще через день им приказали выехать в населенный пункт в 20 километрах от линии фронта.

Командир сказал офицеру собрать 6 человек, а на вопрос о задании ответил лаконично — "не знаю". Анонимный собеседник раскритиковал руководителя за непрофессионализм. В результате из бригады бежали все больше бойцов.

"Лучше я пойду в СВЧ, если поймают, то дверь тюрьмы, рано или поздно, откроется, а крышка гроба не откроется. (...) Получается так, все молчат, приходит какая-то команда сверху, ее надо выполнить. Хоть как-нибудь, хоть через одно место, но ее нужно выполнить. Это неправильно. Люди необученные", — заявил офицер.

В Государственном бюро расследований журналистам сообщили, что проводят расследование по статьям о превышении полномочий и дезертирстве. В пресс-службе бригады им это подтвердили, но комментировать ситуацию отказались.

Напомним, 1 января журналист Юрий Бутусов сообщил о расследовании в отношении 155-й ОМБр "Анна Киевская", на создание которой во Франции потратили 900 миллионов евро. По его данным, перед первым боем из бригады ушли в СЗЧ 1700 бойцов, комбрига уволили сразу после боя, а один из руководителей формирования умер от сердечного приступа.

В Forbes информировали, что бригада должна была насчитывать 5800 военнослужащих, и около 1700 бойцов сбежали еще на этапе зарубежных учений. Журналисты отмечали, что новым формированиям не хватает оборудования, а целые батальоны — недостаточно обучены.