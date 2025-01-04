"Двері тюрми відкриються, а кришка труни — ні": офіцер у СЗЧ розповів про проблеми 155 ОМБр

Бригада потрапила у скандал, коли стало відомо, що вона розпадається через втечі бійців після навчань у Франції. Командир взводу заявив, що не отримав за кордоном жодних знань і утримувався там як ув’язнений.

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Військовослужбовець 155-ї механізованої бригади, яка опинилась в центрі скандалу через проблеми з СЗЧ, анонімно розповів про проблеми, з якими стикнувся у війську. Про це відомо з матеріалу "Радіо Свобода", опублікованого 4 січня.

Нині чоловік перебуває у СЗЧ, тож розмовляв з журналістами на правах анонімності. Він пояснив, що кадровим офіцером не був, але навчався 20 років тому і закінчив військову кафедру. Так йому надали звання молодшого офіцера.

Українець доєднався до підрозділу інженерного забезпечення бригади, був призначений командиром взводу. Більшість його підлеглих були мобілізовані. Якщо вони проходили навчання, сам офіцер жодної підготовки не проходив через своє звання. При цьому, з його слів, ані відповідних знань, ані потрібних навичок не мав.

"Я підійшов до командирів і кажу, а ви щось будете нас навчати? Я розумію, що людей ви набрали, у форму одягли, але я не можу таку відповідальність на себе брати, керувати взводом і наражати людину на небезпеку. Я нічого не знаю. Мені відповіли, що мене відправлять на навчання у Францію", — згадав військовий.

За кордоном він провів місяць і стверджує, що там його "абсолютно нічому не вчили".

"Туди забирали тих, хто по "штатці" вже був розписаний на певні посади. Те, що показували по телевізору, що десь там на полігоні бігали, стріляли, це, в принципі, воно відбувалося, але мені здається, що ця підготовка трошки недостатня, зважаючи на те, скільки на це грошей потратили", — зазначив офіцер.

Умови перебування у Франції він порівняв з в’язницею: загороджена територія, охоронці з собаками, запуск дронів вночі й паркан з колючим дротом. Однак деяким бійцям вдавалось тікати.

"Чесно кажучи, якби за нами не дивились, як в тюрмі, то там би половина втекла", — запевнив чоловік.

Він повідомив, що за кордоном втекли понад 50 бійців, ще більше людей самовільно залишили частину вже після повернення на батьківщину.

Офіцер пояснив, що підготовки, якою він її уявляв на третій рік війни, не було. Він зізнався, що не розумів своїх обов’язків, а "підставляти" інших і виконувати завдання з ненавченими підлеглими був не готовий. Він мав керувати приблизно 30 бійцями, але і сам вважає себе ненавченим.

Джерело, причетне до формування бригади, підтвердило ЗМІ, що комбриг навіть не встиг познайомитись з бійцями, як їх вже почали перекидати на Покровський напрямок. З його слів, "ситуація з формування була ще гірша", ніж відомо з відкритих джерел.

Військовий, який пішов у СЗЧ, розповів, що попри скарги на організацію частину бригади ще до його повернення перекинули під Покровськ. З його слів, після наказу про переведення в піхоту "дуже багато людей пішло", а через три дні бійців направили у Дніпропетровську область. Ще через день їм наказали виїхати в населений пункт за 20 кілометрів від лінії фронту.

Командир сказав офіцеру зібрати 6 осіб, а на запитання про завдання відповів лаконічно — "не знаю". Анонімний співрозмовник розкритикував керівника за непрофесійність. В результаті з бригади тікали все більше бійців.

"Краще я піду в СЗЧ, якщо зловлять, то двері тюрми, рано чи пізно, відкриються, а кришка труни не відкриється. (…) Виходить так, всі мовчать, приходить якась команда зверху, її треба виконати. Хоч як-небудь, хоч через одне місце, але її потрібно виконати. Це неправильно. Люди ненавчені", — заявив офіцер.

У Державному бюро розслідувань журналістам повідомили, що проводять розслідування за статтями про перевищення повноважень і дезертирство. У пресслужбі бригади їм це підтвердили, але коментувати ситуацію відмовились.

Нагадаємо, 1 січня журналіст Юрій Бутусов повідомив про розслідування щодо 155-ї ОМБр "Анна Київська", на створення якої у Франції витратили 900 мільйонів євро. За його даними, перед першим боєм з бригади пішли в СЗЧ 1700 бійців, комбрига звільнили одразу після бою, а один з керівників формування помер від серцевого нападу.

У Forbes інформували, що бригада мала налічувати 5800 військовослужбовців, і приблизно 1700 бійців втекли ще на етапі закордонних навчань. Журналісти зазначали, що новим формуванням бракує обладнання, а цілі батальйони — недостатньо навчені.