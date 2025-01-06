Безшумний і стійкий до РЕБ: наземний робот D-21 допущений до експлуатації в ЗСУ (фото)

Вітчизняний комплекс D-21 може виконувати бойові та логістичні завдання, долаючи бездоріжжя, трясовину і неглибокі водні перешкоди.

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Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до використання в Силах оборони України логістичний наземний роботизований комплекс D-21 вітчизняного виробництва. Про це йдеться на офіційній сторінці Головного управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки у Facebook.

Повідомляється, що D-21 може доставляти провізію, боєприпаси, військове спорядження, а також евакуювати поранених. Комплекс може працювати у двох режимах — ручному й автоматичному, коли рухається заданим маршрутом із певною швидкістю. Пілот може керувати платформою із захищеного місця.

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Наземний робот D-21 оснащений стійким до засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) каналом управління. Крім того, комплекс отримав безшумний електричний двигун і всюдихідні шини низького тиску, які дозволяють долати бездоріжжя, трясовину, неглибокі водні перешкоди, а також забезпечують рух навіть після пробиття.

За потреби на D-21 можна встановити дистанційний бойовий модуль із кулеметом. У такому разі платформа зможе виконувати завдання вогневого ураження або вогневої підтримки.

Наземний робот D-21 Фото: АрсеналІнформ/Facebook

Нагадаємо, Міноборони України кодифікувало і допустило до експлуатації у військах роботизовану наземну платформу "Равлик", здатну працювати в складних погодних умовах.

Також повідомлялося, що Міноборони України схвалило до використання в підрозділах ЗСУ дистанційно-керований модуль "Пернач", розроблений вітчизняними фахівцями.