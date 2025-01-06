Бесшумный и стойкий к РЭБ: наземный робот D-21 допущен к эксплуатации в ВСУ (фото)

Отечественный комплекс D-21 может выполнять боевые и логистические задачи, преодолевая бездорожье, трясину и неглубокие водные препятствия.

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Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к использованию в Силах обороны Украины логистический наземный роботизированный комплекс D-21 отечественного производства. Об этом говорится на официальной странице Главного управления обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники в Facebook.

Сообщается, что D-21 может доставлять провизию, боеприпасы, военное снаряжение, а также эвакуировать раненых. Комплекс может работать в двух режимах — ручном и автоматическом, когда движется по заданному маршруту с определенной скоростью. Пилот может управлять платформой из защищенного места.

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Наземный робот D-21 оснащен устойчивым к средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) каналом управления. Кроме того, комплекс получил бесшумный электрический двигатель и вездеходные шины низкого давления, которые позволяют преодолевать бездорожье, трясину, неглубокие водные препятствия, а также обеспечивают движение даже после пробития.

При потребности на D-21 можно установить дистанционный боевой модуль с пулеметом. В таком случае платформа сможет выполнять задачи огневого поражения или огневой поддержки.

Наземный робот D-21 Фото: АрсеналІнформ/Facebook

Напомним, Минобороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации в войсках роботизированную наземную платформу "Равлик", способную работать в сложных погодных условиях.

Также сообщалось, что Минобороны Украины одобрило к использованию в подразделениях ВСУ дистанционно-управляемый модуль "Пернач", разработанный отечественными специалистами.