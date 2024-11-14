Минобороны Украины допустило к использованию в ВСУ дистанционный модуль "Пернач"

Отечественный дистанционный модуль обладает хорошей универсальностью и может быть оснащен широким спектром вооружений: от пулеметов до противотанковых ракетных комплексов.

Министерство обороны Украины одобрило к использованию в подразделениях Вооруженных сил дистанционно-управляемый модуль "Пернач", разработанный отечественными специалистами. Об этом 14 ноября сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

"Пернач" — это современный украинский образец вооружения, представляющий собой дистанционно-управляемый боевой модуль. Разработанный для установки на различные виды бронетехники и стационарные объекты, "Пернач" значительно расширяет огневые возможности подразделений.

Модуль обладает высоким уровнем универсальности, позволяя адаптировать его под разные боевые задачи и типы носителей. Благодаря этому "Пернач" может быть оснащен широким спектром вооружений: от пулеметов и автоматических гранатометов до противотанковых ракетных комплексов. Такая универсальность обеспечивает поражение как наземных, так и воздушных целей.

Например, на турель "Пернача" устанавливается пулемет калибра 7,62 мм, блок системы управления с аккумулятором и видеокамерой. Оператор управляет модулем из безопасного укрытия, используя пульт и FPV-очки, на которые поступает видеосигнал с камеры модуля.

Дополнительно "Пернач" оснащен современными системами наведения, которые обеспечивают точность стрельбы днем и ночью, независимо от погодных условий. Это позволяет поражать цели на значительных расстояниях.

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Ранее сообщалось, что украинская команда Dons представила в рамках хакатона Precision дистанционно-управляемый боевой модуль "Хижак". Его можно установить на роботизированную платформу или использовать отдельно как турель.