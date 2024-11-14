Міноборони України допустило до використання в ЗСУ дистанційний модуль "Пернач"

Вітчизняний дистанційний модуль має гарну універсальність і може бути оснащений широким спектром озброєнь: від кулеметів до протитанкових ракетних комплексів.

Міністерство оборони України схвалило до використання в підрозділах збройних сил дистанційно-керований модуль "Пернач", розроблений вітчизняними фахівцями. Про це 14 листопада повідомила пресслужба оборонного відомства.

"Пернач" — це сучасний український зразок озброєння, що являє собою дистанційно-керований бойовий модуль. Розроблений для встановлення на різні види бронетехніки та стаціонарні об'єкти, "Пернач" значно розширює вогневі можливості підрозділів.

Модуль має високий рівень універсальності, даючи змогу адаптувати його під різні бойові завдання і типи носіїв. Завдяки цьому, "Пернач" може бути оснащений широким спектром озброєнь: від кулеметів і автоматичних гранатометів до протитанкових ракетних комплексів. Така універсальність забезпечує ураження як наземних, так і повітряних цілей.

Наприклад, на турель "Пернача" встановлюється кулемет калібру 7,62 мм, блок системи управління з акумулятором і відеокамерою. Оператор керує модулем із безпечного укриття, використовуючи пульт і FPV-окуляри, на які надходить відеосигнал із камери модуля.

Додатково, "Пернач" оснащений сучасними системами наведення, які забезпечують точність стрільби вдень і вночі, незалежно від погодних умов. Це дає змогу вражати цілі на значних відстанях.

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Раніше повідомлялося, що українська команда Dons презентувала в рамках хакатону Precision дистанційно-керований бойовий модуль "Хижак". Його можна встановити на роботизовану платформу або використовувати окремо як турель.