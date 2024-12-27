Наземный дрон "Равлик" пополнил парк Сил обороны Украины: чем он поможет военным

Роботизированный комплекс "Равлик" легко преодолевает бездорожье, трясину, песчаные насыпи, неширокие канавы и невысокие вертикальные препятствия.

Related video

Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации в войсках роботизированную наземную платформу "Равлик", способную работать в сложных погодных условиях. Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

Сообщается, что "Равлик" весит чуть больше 500 килограмм и способен перевозить несколько сотен килограмм груза или тянуть почти двухтонный прицеп. Благодаря компактным размерам дрон легко перевозить на автомобильном прицепе.

"Равлик" имеет герметичную, защищенную от пыли и влаги, конструкцию, что делает аппарат пригодным для работы в сложных погодных условиях. Электрический двигатель и мягкие вездеходные шины позволяют беспилотнику двигаться тихо.

Важно

Летал в стратосфере 24 часа: в США испытали дрон PHASA-35 на солнечных батареях (видео)

"Благодаря конструктивным особенностям и внедрению современных инженерных решений "Равлик" без проблем преодолевает бездорожье, трясину, песчаные насыпи, неширокие канавы и невысокие вертикальные препятствия", — отметил заместитель министра обороны Дмитрий Клименков.

В Минобороны подчеркнули, что "Равлик" является полностью украинской разработкой. Беспилотник позиционируется как универсальная платформа для выполнения широкого спектра задач.

Напомним, Министерство обороны Украины также допустило к поставке в подразделениях Сил обороны беспилотный авиационный комплекс "Щедрик" отечественного производства.

Также сообщалось, что Силы обороны Украины получили новую ракету-дрон под названием "Пекло", испытанную в боевых условиях.