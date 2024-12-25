"Щедрик" для военных: ВСУ получат беспилотник собственного производства, подробности

Беспилотник может работать с труднодоступной высоты в мороз, жару и во время сильного ветра.

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Министерство обороны допустило к поставке в подразделениях Сил обороны беспилотный авиационный комплекс "Щедрик" отечественного производства. Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

Комплекс состоит из станции управления и дистанционно-управляемых летательных аппаратов. Кроме того, дроны оснащаются бесшумными электрическими двигателями и имеют повышенную устойчивость к воздействию радиоэлектронных помех. Выполнять свои задачи летательные аппараты "Щедрика" могут во время сильного ветра, в мороз и жару.

"Возможности летательного аппарата и его оптического оборудования позволяют работать с труднодосягаемой высоты для большинства огневых средств противовоздушной обороны противника", — рассказал заместитель министра обороны Дмитрий Клименков.

Ранее директор государственного предприятия "Спецтехноэкспорт" Алексей Петров рассказывал, что Украина делает значительные шаги в создании собственного арсенала крылатых и баллистических ракет. Они могут появиться в распоряжении Сил обороны уже к середине 2025 года. В целом страна активно продвигается в этом направлении, включая частный сектор.

Добавим, что Кабинет министров Украины утвердил постановление, определяющее приоритеты оборонных закупок на период действия военного положения. Новый термин "Оружие победы" закрепляет перечень ключевых образцов вооружения.