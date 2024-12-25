"Щедрик" для військових: ЗСУ отримають безпілотник власного виробництва, подробиці

Безпілотник може працювати з важкодосяжної висоти у мороз, спеку та під час сильного вітру.

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Міністерство оборони допустило до постачання у підрозділах Сил оборони безпілотний авіаційний комплекс "Щедрик" вітчизняного виробництва. Про це повідомляє пресслужба оборонного відомства.

Комплекс складається зі станції управління і дистанційно-керованих літальних апаратів. Крім того, дрони оснащуються безшумними електричними двигунами та мають підвищену стійкість до впливу радіоелектронних перешкод. Виконувати свої завдання літальні апарати "Щедрика" можуть під час сильного вітру, у мороз та спеку.

"Можливості літального апарату і його оптичного устаткування дозволяють працювати з важкодосяжної висоти для більшості вогневих засобів протиповітряної оборони противника", — розповів заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.

Раніше директор державного підприємства "Спецтехноекспорт" Олексій Петров розповідав, що Україна робить значні кроки у створенні власного арсеналу крилатих і балістичних ракет. Вони можуть з'явитися в розпорядженні Сил оборони вже до середини 2025 року. Загалом країна активно просувається в цьому напрямку, включно з приватним сектором.

Додамо, що Кабінет міністрів України затвердив постанову, що визначає пріоритети оборонних закупівель на період дії воєнного стану. Новий термін "Зброя перемоги" закріплює перелік ключових зразків озброєння.