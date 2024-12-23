"Зброя перемоги": Кабмін затвердив список пріоритетних систем для українських виробників

Йдеться про виробництво спецтехніки, безпілотників, засобів РЕБ, ракет і боєприпасів, а також вітчизняних роботизованих комплексів.

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Кабінет міністрів України затвердив постанову, що визначає пріоритети оборонних закупівель на період дії воєнного стану. Новий термін "Зброя перемоги" закріплює перелік ключових зразків озброєння, повідомляє пресслужба Мінстратегпрому.

20 грудня Кабмін ухвалив постанову "Деякі питання оборонних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану", в якій окреслено основні системи, що входять до "Зброї перемоги". Серед них:

військова та спеціальна техніка;

ракети та боєприпаси;

безпілотні системи;

засоби радіоелектронної боротьби;

роботизовані комплекси вітчизняного виробництва.

Державні замовники озброєння та військової техніки зобов'язані враховувати цей перелік під час планування державних закупівель. Формування переліку покладено на Міністерство оборони, яке враховуватиме:

Потреби, визначені Генеральним штабом і державними замовниками. Можливості українського оборонно-промислового комплексу (ОПК), представлені Міністерством стратегічних галузей промисловості.

У постанові також було зазначено критерії формування списку:

Уніфікація: зразки входять до штату сил оборони.

Готовність до експлуатації: системи прийняті на озброєння, кодифіковані або допущені до використання.

Довгострокова потреба: необхідність у цих зразках прогнозується на 3, 5 або 10 років.

Серійне виробництво: зразки вже випускаються вітчизняними підприємствами ОПК.

Локалізація: щонайменше 50% виробничої собівартості забезпечується в Україні.

"Затвердження переліку Зброї перемоги має стати основою для отримання виробниками довгострокових контрактів – на 3/5/10 років, які будуть бустером у розвитку українського ОПК", — заявив з цього приводу міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін.

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